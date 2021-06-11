Suyu damla damla kullanan çiftçiye 1 buçuk milyon lira hibe

Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi projesinde güneş enerjili sulama projeleri başı çekerken yağmurlama ve damlama projelerine de hibe desteği verildi.

Planlaması yıllar öncesine dayanan baraj projelerinden bir damla suyun akmadığı Elbistan Ovası’nda tarımsal sulamanın en önemli unsuru sondaj kuyuları. Ovanın büyük bölümünde sulu tarım, yerin yüzlerce altındaki suyun, pompalar yardımı ile yüzeye çıkartılması ile yapılıyor. Yıllar boyunca salma sulama ile tarlalarını sulayan çiftçiler, yer altı su seviyesinde son 5-6 yıldır yaşanan sistematik düşüş nedeniyle alternatif çareler arıyor. Yer altı su seviyesindeki düşüşe, bölgedeki kömür sahalarının susuzlaştırılması için çok sayıda kuyudan su çekilmesi ile kuraklığın etkili olduğu dile getiriliyor.

Tarlalarındaki ürünlerin ihtiyacı olan suya kavuşmak için 250-300 metre derinlikte su arayan çiftçiler, buldukları suyu da en verimli şekilde kullanmak için modern sulama yöntemlerini kullanmaya başladı. Maliyeti oldukça yüksek olan damlama ya da yağmurlama sistemlerini kullanmak zorunda kalan çiftçiler, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hibe desteklerinden yararlanmak için de büyük çaba harcıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 2021 yılı Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi projesinde hibe desteği kazanan çiftçiler belli oldu. Kahramanmaraş genelinde 200 sulama projesine hibe desteği verilirken; Elbistan’da da 46 çiftçi, 3 milyon 69 bin lira yatırım bedelli projeleri için 1 milyon 534 bin lira hibe alma hakkını elde etti.

Tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama sistemlerinin üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırarak, daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, zor şartlarda bedenen çalışan üreticilerin işlerini kolaylaştırmak ve üretim maliyetlerini düşürmek için uygulanan projede; tarla içi damla sulama sistemi kurulması, tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması, tamburlu sulama sistemi kurulması ve güneş enerjili sulama sistemleri kurulması yatırımları destek aldı.

Elbistanlı çiftçilerin destek aldığı projelerin başında ise güneş enerjili sistemler geldi. Elbistan’da 18 çiftçi, 687 bin 550 lira tutarında hibe desteği almaya hak kazandı. Güneş enerjili sulama sistemleri hibesinde en fazla rakam 200 bin 819 liralık proje oldu.

Tarla içi yağmurlama projeleri için de 16 çiftçiye 496 bin 174 lira hibe ödenecek. Hibe desteği verilen projelerden olan damlama sulama sistemleri için de 350 bin 793 lira kaynak aktarılacak.

Hibe desteği kazanan çiftçiler, 1 Temmuz’a kadar sözleşmelerini imzalamak zorunda. Süresi içerisinde hibe sözleşmesi imzalamayan üreticiler herhangi bir hak talep edemeyecek.