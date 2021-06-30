Süt sağmaya gittiği ahırda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

Elbistan’da süt sağmak için gittiği ahırda elektrik akımına kapılan 35 yaşındaki kadın, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Ağlıca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 yaşındaki Döndü Bozdoğan, akşam saatlerinde ineklerini sağmak için evlerinin yakınındaki ahıra gitti. İddiaya göre Bozdoğan, süt sağma makinesindeki elektrik akımına kapıldı. Bozdoğan’ın aradan zaman geçmesine rağmen eve dönmemesi üzerine kontrole giden yakınları, talihsiz kadını yerde hareketsiz şekilde buldu. Hemen Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Bozdoğan, doktorların tüm çabasına rağmen hayata döndürülemedi. Bozdoğan’ın cansız bedeni savcılık incelemesi için morga konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.