Sürücüsünün direksiyondayken rahatsızlandığı otomobil duvara çarptı: 3 yaralı

Elbistan’da direksiyon başında rahatsızlandığı belirtilen sürücünün hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırımı aşarak önce bir evin duvarına ardından da dükkanın kepengine çarptı. Kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Gariplik Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 46 EG 610 plakalı otomobili ile Kışla Caddesi istikametine ilerleyen Karaelbistan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nin müdürü Erdal Şakalar, direksiyon başındayken rahatsızlandı. Şakalar’ın yönetimindeki otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda savruldu. Kaldırımı aşarak bir evin duvarına çarpan otomobil, sürüklendikten sonra geldiği yöne dönerek dükkanın kepengine çarptı. Kazada sürücü Şakalar ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale, olay anında caddeden geçen polis ekiplerince yapıldı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.





