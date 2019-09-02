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Sürücüsü kalp krizi geçiren otomobil kanala uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

Elbistan’da, sürücüsünün direksiyon başında kalp krizi geçirdiği otomobilin sulama kanalına uçması sonucu yaşanan trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

Sürücüsü kalp krizi geçiren otomobil kanala uçtu: 1 ölü, 3 yaralı
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Elbistan’da, sürücüsünün direksiyon başında kalp krizi geçirdiği otomobilin sulama kanalına uçması sonucu yaşanan trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Elbistan-Darende karayolunun ilçeye bağlı Çatova Mahallesi kesiminde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre; 46 EM 006 plakalı otomobilin sürücüsü İsmail Arslaner (58), direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Arslaner’le birlikte eşi Güler (59)ve kayınpederi Haydar (80) ile kayınvalidesi Zeynep Köse’nin (74) içinde bulunduğu otomobil, yol kenarındaki trafik levhalarına çarparak yaklaşık 200 metre ilerledi. Otomobil, yol kenarındaki yaklaşık 1 metre derinlikteki sulama kanalına girerek durabildi. Kazayı fark eden diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrolde sürücü Arslaner’in kalbinin durduğunu belirledi. Araçtan çıkarılan talihsiz sürücünün duran kalbi, kalp masajı ile tekrar çalıştırıldı. Yaralılardan Güler Arslaner ile babası Haydar ve annesi Zeynep Köse Elbistan Devlet Hastanesi’ne, durumu ağır olan sürücü İsmail Arslaner ise Yaşam Hastanesi’ne kaldırıldı. Tekrar kalbi duran talihsiz sürücüyü, hastanede yapılan hayata döndürme çabaları sonuçsuz kaldı. 58 yaşındaki İsmail Arslaner’in cansız bedeni, otopsiye gönderilmek üzere morga konuldu. Hastane önünde umutla bekleyen yakınları, acı haberi alınca sinir krizleri geçirdi. Tedavilerine Elbistan Devlet Hastanesi’nde devam edilen diğer 3 yaralının ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kanala uçan otomobil ise, jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından vinç yardımıyla çıkarıldı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.





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