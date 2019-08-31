Sürücülerin kaplumbağa duyarlılığı

Pınarbaşı Caddesi’nde karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kaplumbağa sürücüleri paniğe sevk etti. Minik adımlarla ilerleyen kaplumbağayı karşıya geçirmek için uzun süre hiçbir sürücü durmadı. Bazı sürücüler, kaplumbağanın üstünden geçerken bazıları da şerit değiştirerek yollarına devam etti. En sonunda kaplumbağayı fark eden duyarlı bir sürücü aracını kenara çekerek yolun ortasında bekleyen hayvana yardım etti. Eline aldığı kaplumbağayı, yol kenarındaki parka kadar götüren duyarlı sürücüye, başka bir sürücü de akan trafiği durdurmaya çalışarak yardım etti.

Kaplumbağanın çimler üzerinde uzaklaşmasını bekleyen her iki sürücü de daha sonra araçlarına binerek yollarına devam etti.











