Suriye’ye 7 tır insani yardım malzemesi gönderildi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Hayrat Vakfı organizesinde "Haydi Kahramanmaraş Yeniden Ensar Olmaya" sloganıyla Suriye Halep ve Cerablus şehirleri için başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan 7 tır yardım malzemesi Suriye’ye gönderildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Ulu Cami önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, “Hemen yanı başımızda komşu ülkemizde, kadim medeniyetimizin en önemli merkezlerinden bir tanesi olan Halep’te çok büyük bir insanlık dramı yaşanmakta. Belki dünya tarihinin gördüğü en büyük katliamlardan bir tanesi Halep’te yaşanmakta. Tabi bu canice saldırıları yapanları lanetliyoruz. İnsanlıktan nasibini almamış vahşi bir hayvanın bile yapmayacağı şekilde insanlara saldıran, kadın, çoluk-çocuk demeden vahşice insanları, mazlumları katleden vahşilerin üzerine olsun Allah’ın laneti İnşallah. Cenab-ı Rabbil Âlemin onları kahr-ı perişan eylesin. Biz her zaman millet olarak hamdolsun bu aziz milletin evlatları olarak mazlumların yanında olmaya çalıştık, olmaya da devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bu yüce millet sadece Suriye’de değil, dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yarasına merhem olma gayreti içerisindeyiz. Burada Kahramanmaraşlı hemşerilerimizin yardımlarını Halep’e, Cerablus’a doğru yolu çıkarmaktayız. Allah razı olsun hemşerilerimizden. Tabi ki yardımların devamını diliyoruz. Çünkü çok önemli kritik bir süreçten geçilmekte. Yüce Allah’tan o mazlumlara bir an önce huzur diliyoruz. Bu olayların durmasını diliyoruz. Katkı sunan herkese başta Hayrat Yardım olmak üzere tüm yardımsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Erkoç’un açıklamasının ardından 7 tır yardım malzemesi dualar eşliğinde yola çıktı.

Halep ve Cerablus’ta gönderilen 7 tırın içerisinde; 2 tır un, 1 tır gıda, 1 tır ayakkabı, 1 tır giyim, 1 tır okul sırası ve ev eşyası ile 1 tır yatak ve battaniye bulunuyor.



