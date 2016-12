Suriyeliler, yardım alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Elbistan’a sığınan Suriyeli mülteciler, Avrupa Birliği’nin başlattığı yardım kampanyasından yararlanmak için ön şart olarak belirlenen yerleşim yeri belgesi almak amacıyla İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne akın etti.

İlçe Nüfus Müdürlüğü’nde yoğunluk yaşanırken, Suriyeli mülteciler işlemlerini yaptırabilmek için sabah erken saatlerden itibaren Hükümet Konağı girişinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Avrupa Birliği, Türkiye'deki mülteciler için öngördüğü 348 milyon EURO hacmindeki en büyük yardım kampanyasını Pazartesi gününden itibaren başlattı. Yardım projesi Türkiye'de en muhtaç durumda olan Suriyelileri kapsıyor. Projeden mülteci kampları dışında yaşayan yaklaşık 1 milyon Suriyelinin faydalanacağı tahmin ediliyor. Projeye göre Suriyeli mültecilere içine her ay belli miktarda para yüklenen elektronik kartlar dağıtılacak. Kart sahipleri, bu maddi yardımları konut ve gıda ihtiyaçlarının yanı sıra, eğitim masrafları için kullanabilecek. Yardımlar, 2017'nin ilk çeyreğine kadar devam edecek. Kamp dışında ikamet eden Suriyelilere ailedeki her birey için 100 lira yüklü nakit para kartı verilecek. Söz konusu karta, programın bitimine kadar her ay para yüklenecek.

AB İnsani Yardım Komisyonunun 348 milyon avro maddi kaynak sağladığı ve Türk Kızılayı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı iş birliğinde yürütülen "Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardım Programı" kapsamında, kamplar dışında bulunan Suriye vatandaşı ve İl Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne kayıtlı diğer sığınmacılara her ay kişi başına yapılacak yardımlardan yararlanabilmek için Suriyelilerin yerleşim yeri kaydını yaptırmaları gerekiyor.

Elbistan’da yaşayan ve yardım kartlarından alabilmek için yerleşim yeri kaydı yaptırılmasının zorunlu olduğunu öğrenen mülteciler ise, Hükümet Konağı’na akın etti. Güvenlik görevlileri ve polis ekipleri, Suriyelilerin oluşturduğu izdihamı engellemek için uzun uğraş verdi. Mesai saatinden önce Hükümet Konağı önüne gelen Suriyeli mülteciler, sırayla İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne alındı. Türkçe bilmeyenlerin Nüfus Müdürlüğü’ndeki işlemleri tercüman yardımıyla yapıldı. Geçici kimlik numaraları üzerinden kontrol edilen Suriyeli mültecilerin, daha sonra muhtarlıklardan aldıkları belge ya da su ve elektrik faturasına göre yerleşim yeri kaydı yapıldı.

Proje ile kampların dışında yaşayan en dezavantajlı konumdaki Suriyeli ailelere nakit para kartı verilmesi öngörülüyor. Bu kart ile her ay ailedeki kişi başına 100 lira verilmesi öngörülürken; bu miktarın ailelerin gıda, barınma, ulaşım veya başka temel ihtiyaçlarını karşılamalarında bütçelerine katkı sağlayacağı belirtiliyor.