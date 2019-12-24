Suriyeli sürücülere Arapça broşürlü uyarı

Trafik polisleri, ayrıca şehir genelinde oluşturulan kontrol noktalarında durdurulan sürücülere, kış lastiği ve doğru lastik seçimine ilişkin bilgilerin yer aldığı broşürler dağıttı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Suriyeli sürücüler başta olmak üzere trafikte seyreden diğer araçlarda kış lastiği kullanımına ilişkin çalışma yaptı. Trafik polisleri, Suriyeli araç sürücülerine Arapça yazılı broşürler dağıtarak uymaları gereken trafik kurallarına ilişkin bilgiler verdi. Suriyelilerin Karayolu Trafik Kanunu'nu anlayabilmesi amacıyla Arapça olarak hazırlanan broşürlerde, araçlarda bulunması gereken evraklar, kurallar ve çeşitli içerikler alıyor. Trafik polisleri, ayrıca Suriyeli sürücüleri sözlü olarak da uyarırken, trafik kurallarını ihlal edenlere de gerekli cezai işlemin uygulandığının altını çizdiler.

Trafik polisleri, ticari araçlar için zorunluluk olan kış lastiği konusunda da benzer bir çalışmaya imza attı. Kış lastiği kullanımının önemi ve doğru lastik seçimine ilişkin bilgilerin yer aldığı broşürleri sürücülere veren Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ticari araçlarda da denetim yaptı. Tüm sürücülere can ve mal güvenliği için kış lastiği kullanmalarını tavsiye eden trafik polisleri, bu tür konulardaki denetimlerin de aralıksız süreceğinin bilgisini verdi.