Suriyeli sığınmacılara broşürlü uyarı

Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki Suriyeli sığınmacıların işlettiği dükkan ve ikametlerini ziyaret ederek, Türk Ceza Kanunu ile bilgiler, Türk örf ve adetlerinde nelerin uygun görülüp görülmeyeceğine ilişkin bilgilerin yer aldığı Arapça broşürleri dağıttı. Suriyeli sığınmacılara, uymaları gereken örfi kurallar ve yasalarla ilgili de sözlü bilgilendirme yapan TDP ekipleri, kanunların ihlal edilmesi halinde karşılaşacakları hukuki sorumluluk hakkında da uyarıda bulundular.

Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amiri Komiser Yardımcısı Bilal Tekbıyık, “Bu faaliyette Suriyeli sığınmacıların, toplum yaşamına uygun bir şekilde davranmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Kendilerinin de her Türk vatandaşı gibi, uymaları gereken kurallar, kanunlar ve örf ve adetlerimiz hakkında bilinçlendirmek için bu çalışmayı yaptık. Bu yöndeki çalışmalarımız önümüzdeki günlerde de devam edecek” dedi.









