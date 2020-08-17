banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Suriyeli sığınmacılara broşürlü uyarı

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği ekipleri, Suriyeli sığınmacıları, Türk örf ve adetleri ile uymaları gereken kanunlarla ilgili bilgilerin yer aldığı Arapça broşürlerle uyardı.

Suriyeli sığınmacılara broşürlü uyarı
banner17
banner43

Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki Suriyeli sığınmacıların işlettiği dükkan ve ikametlerini ziyaret ederek, Türk Ceza Kanunu ile bilgiler, Türk örf ve adetlerinde nelerin uygun görülüp görülmeyeceğine ilişkin bilgilerin yer aldığı Arapça broşürleri dağıttı. Suriyeli sığınmacılara, uymaları gereken örfi kurallar ve yasalarla ilgili de sözlü bilgilendirme yapan TDP ekipleri, kanunların ihlal edilmesi halinde karşılaşacakları hukuki sorumluluk hakkında da uyarıda bulundular.

Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amiri Komiser Yardımcısı Bilal Tekbıyık, “Bu faaliyette Suriyeli sığınmacıların, toplum yaşamına uygun bir şekilde davranmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Kendilerinin de her Türk vatandaşı gibi, uymaları gereken kurallar, kanunlar ve örf ve adetlerimiz hakkında bilinçlendirmek için bu çalışmayı yaptık. Bu yöndeki çalışmalarımız önümüzdeki günlerde de devam edecek” dedi.


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Suriyeli Sığınmacılara Broşürlü Uyarı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.