Suriyeli bebek yatağında ölü bulundu

Ülkesindeki iç savaştan kaçarak Elbistan’a yerleşen Suriyeli ailenin 2 aylık çocuğu, yatağında ölü bulundu. Ölümünün şüpheli görülen bebeğin cansız bedeni otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Edinilen bilgiye göre olay Kümbet Mahallesi’nde meydana geldi. Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan ve Elbistan’a yerleşen Suriyeli aile, yatağına yatırdıkları 2 aylık bebeklerinin sabah nefes almadığını fark etti. Ailesi tarafından hastaneye götürülen A.M. isimli bebeğin yapılan kontrollerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ölümü şüpheli görülen 2 aylık bebeğin cansız bedeni, ilk incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan tahkikatın devam ettiği bildirildi.