Suriye’de ateşkes sağlandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye ve Rusya garantörlüğünde Suriye’de ateşkesin sağlandığını duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye’de ateşkese varıldığı duyurdu. Putin, ateşkesin Türkiye ve Rusya garantörlüğünde varıldığını bildirdi.

Bakanlarla bir araya gelen Putin, ilk belgelerin Suriye rejimi ve silahlı muhalifler tarafından imzalandığını dile getirerek, ikinci belgenin ise ateşkesin gözlemlenmesi konusunda oluşturulduğunu, üçüncü belgelerin ise barış müzakerelerinin başlatılmasına yönelik olduğunu bildirdi.

Rusya Savunma Bakanı, ateşkesin 30 Aralık gecesi yürürlükte olacağını bildirdi. (İHA)



