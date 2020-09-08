Sürgeç: “Hiçbir şeyhin, cemaat liderinin eylemleri ve söylemleri din değil”

Kahramanmaraş İl Müftüsü Celal Sürgeç, son günlerde tarikatlar ve cemaatlerle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Müftü Sürgeç, Hz. Ali’nin "Dini şahıslar ile tanımayın. Şahısları din ile tanıyın" sözüne atıfta bulundu.

Hayatı, eylemleri, söylemleri din olan tek insanın Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav) olduğunun altını çizen Müftü Sürgeç, “Çünkü O, ilahi denetim mekanizmasına tabidir. Kur'anda 16 yerde bu ilahi denetim sistemiyle Efendimiz (as) ilahi uyarıya muhatap olmuş, bir kısım davranışları tashih edilmiş ve korunmuştur. Ancak O'nun haricinde hiç bir kimse böyle bir ilahi denetim sistem içinde denetlenmiyor. İşte bu noktayı kaçırıyoruz. İnsanların denetim mekanizması ise insanlara bırakılmıştır. Bu konuda birbirlerini denetleme işi, dinin temellerini iyi bilen, sorgulayan İslam toplumunun fertlerine bırakılmıştır. Tıpkı Hz. Ömer'e camide bile bu sistemi işleten ve mihr konusunda Kur'anın emrini hatırlatan kadın gibi. İşte bu sisteme biz emri bil-maruf neyhi anil-münker sistemi diyoruz.

İşte bunu da ancak Kur'anı ve onun insan hayatındaki tezahürü olan sünneti iyi bilen, dinin temellerini kavramış hür ve özgür şahsiyetler yapar. Beyinleri uyuşturulmuş ve her şeyde hikmet ve keramet arayan tutsak kafaların yapacağı iş değildir. Bunu sağlamak ve böyle bir toplum inşa etme görevi en temel dini ve kanuni görevimiz olmalıdır. Çünkü ehil eller tarafından verilen sağlıklı din eğitimi, sağlıklı bir toplum için çok ama çok önemlidir. Din güvenliğini kaybeder isek bu coğrafyada; milli güvenliğimiz de tehlikeye düşer. Zira küresel güçler bu coğrafyada dini, sömürüleri için bir aparat olarak kullanıyorlar. Dikkat edelim. Hz. Ali Efendimizin "Dini şahıslar ile tanımayın. Şahısları din ile tanıyın" ölçüsü çok önemli” ifadelerini kullandı.