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Sürekli ilaç kullananlar rapor yenilemeyecek

Sağlık Bakanlığı kronik hastalığı nedeniyle raporlu ve sürekli kullanımı gerektiren ilaçların rapor tarihlerinin bitmesi durumunda Haziran 2020 sonuna kadar aynı raporların geçerli olacağını açıkladı

Sürekli ilaç kullananlar rapor yenilemeyecek
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Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirler kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan duyuruyla kronik hastalığına ait raporu olan veya 1 Mart 2020'de rapor süresi biten hastalar, günü gelen raporlu ilaçlarını hastaneye gitmeden eczanelerimizden alabilecekler. Bunun için ilacın rapor kapsamında olması ve son altı ay içinde en az bir kez alınmış olması gerekiyor. Sistem raporlu ilaçların bitiş tarihini mevcut uygulamada olduğu gibi 15 gün öncesi olarak kabul edecek. 1 Mart 2020 - 30 Haziran 2020 arası dönemde süresi biten ya da bitecek olan tüm raporların bitiş süresi Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sistemde 30 Haziran 2020 olarak güncellenecek.

Hastalar, raporlu ilaçlarını reçete yazdırmadan direk alabilecek.


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Sürekli Ilaç Kullananlar Rapor Yenilemeyecek
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