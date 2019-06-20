Şura-Der Yaz Okulu açılıyor

24 Haziran 26 Temmuz tarihleri arasında İstiklal İlkokulu’nda açılacak yaz okulunda Kur’an-ı Kerim, adab-ı muaşeret, temel dini bilgiler, sportif faaliyetler, beceri ve yetenek dersleri verilecek.

Şura-Der Yaz Okulu Sorumlusu Fazilet Seviç, ‘Okullar Hayat Bulsun Yetim Gülerse Dünya Güler’ projesi kapsamında başlayacak yaz okulu ile ilgili yatığı açıklamada, şunları söyledi:

“24 Haziran-26 Temmuz tarihleri arasında İstiklal İlkokulunda 7-14 yaş grubu çocuklara yönelik 5 hafta sürecek yaz okulumuzda çocuklarımıza akranlarıyla eğlenerek öğrenme fırsatını yılların verdiği tecrübeyle sunacağız. Yaz okulumuzda, ilk ve ortaokul öğrencilerimiz eğitim görecek. Hafta içi 5 gün Kur’an-ı Kerim, adab-ı muaşeret, peygamberlerimiz, ibadetlerimiz, siyer, satranç, ebru sanatı ve sosyal etkinlik derslerinden oluşan programlarımız uygulanacak. Çocuklarımızın değerlerimizle buluşarak yaz aylarını daha verimli geçirmelerini sağlamak amacıyla yaz okullarını bir ihtiyaç olarak görüyoruz. Bu faaliyetimizi geleneksel hale getirdik. Yaz okulu çalışmamızın bereketi olarak gördüğümüz yetim çocuklarımızdan servis ücreti de dahil olmak üzere hiç bir ücret alınmayacaktır.”



