Şüpheliler yakalandı ama para bulunamadı

Elbistan’dan Kahramanmaraş’a ev almak için giden Mesut P.’nin aracına bıraktığı 139 bin lirayı, aracın yan camını zorlayıp açtıktan sonra kaçan şüphelilerin tamamı, Sivas’ta yakalandı. Sivas'ın Kangal ilçesi girişinde kendilerini durdurmak isteyen polis ekiplerine ateş açarak kaçmaya çalışan zanlılardan 2'sinin il merkezinde olduğunun belirlenmesi üzerine çalışma başlatıldı. Hırsızlık zanlılarından Azer M. (18) ve Ozan B'nin 71 AG 781 plakalı hafif ticari araçla il merkezine geldiği bilgisi üzerine Sivas Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıların Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit etti. Aralarında özel harekat ekiplerinin de bulunduğu çok sayıda polis mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Kaçmaya çalışan zanlılar polis ekiplerince yakalandı. Azer M. ve Ozan B. emniyetteki işlemlerinin ardından Kangal ilçesine gönderildi.

Olayın yaşandığı gün gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Ceylan G. (23), Sevilay M. (15), Ferdi B. (23), Efe B. (55), Erdal Y. (19) ve Eren B. (14) Kangal Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden Ferdi B, Ceylan G, Efe B. ve Erdal Y. tutuklanırken, Sevilay M, Eren B, Azer M, Seyran M. ve Ozan B. işlemleri için Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Hırsızlık zanlıları ile polis ekipleri arasındaki çatışma sırasında yaralanan Candan M. (12) ile Çilem B'nin (27) hastanedeki tedavilerinin ise sürdüğü öğrenildi.