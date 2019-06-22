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Şüpheliler yakalandı ama para bulunamadı

Elbistanlı vatandaşın, ev almak için gittiği Kahramanmaraş’ta hırsızlık şebekesi tarafından çalınan 139 bin lirası henüz bulunamadı. Jandarma ekipleri, şüphelilerin parayı gömdükleri tahmin edilen arazide arama yapıyor.

Şüpheliler yakalandı ama para bulunamadı

Elbistan’dan Kahramanmaraş’a ev almak için giden Mesut P.’nin aracına bıraktığı 139 bin lirayı, aracın yan camını zorlayıp açtıktan sonra kaçan şüphelilerin tamamı, Sivas’ta yakalandı. Sivas'ın Kangal ilçesi girişinde kendilerini durdurmak isteyen polis ekiplerine ateş açarak kaçmaya çalışan zanlılardan 2'sinin il merkezinde olduğunun belirlenmesi üzerine çalışma başlatıldı. Hırsızlık zanlılarından Azer M. (18) ve Ozan B'nin 71 AG 781 plakalı hafif ticari araçla il merkezine geldiği bilgisi üzerine Sivas Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıların Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit etti. Aralarında özel harekat ekiplerinin de bulunduğu çok sayıda polis mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Kaçmaya çalışan zanlılar polis ekiplerince yakalandı. Azer M. ve Ozan B. emniyetteki işlemlerinin ardından Kangal ilçesine gönderildi.

Olayın yaşandığı gün gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Ceylan G. (23), Sevilay M. (15), Ferdi B. (23), Efe B. (55), Erdal Y. (19) ve Eren B. (14) Kangal Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden Ferdi B, Ceylan G, Efe B. ve Erdal Y. tutuklanırken, Sevilay M, Eren B, Azer M, Seyran M. ve Ozan B. işlemleri için Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Hırsızlık zanlıları ile polis ekipleri arasındaki çatışma sırasında yaralanan Candan M. (12) ile Çilem B'nin (27) hastanedeki tedavilerinin ise sürdüğü öğrenildi.

Çalınan para ve olayda kullanılan silahı bulmak için de jandarma ekiplerinin arazide arama çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.




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Zekeriya 2 saat önce

Bu operasyon da görev alan tüm emniyet teşkilatına bir vatan daş olarak çok teşekkür ederim canları pahasına bu alçakları yakalamışlar umarım bu şerefsizle çok ceza alırlar ayrıca keşkem resimlerini yayınlasalar herkes bilir belki yardım da edilir halk tedbirini alır belki bunlar eski pancar yerin de kalmış olabilirler de çünkü bu bölgede araçlar la gelip dilençilik yapan çok

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