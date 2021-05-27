Şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ve uyuşturucu madde ticaretine yönelik başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Elbistan-Göksun karayolunda uygulama yapan narkotik ekipleri, bir aracı şüphe üzerine durdurdu. Araçta ve içinde S.A. ile K.M.T. isimli şahısların üzerinde yapılan aramada 3 parça halinde 35,33 gram bonzai adı verilen sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 2 şüpheli gözaltına alınarak işlemleri için Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Şahıslar hakkında adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.