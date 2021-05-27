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Şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi

Elbistan ilçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta ve içindeki şahısların üzerinde yapılan aramada 35,33 gram bonzai adlı uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi
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Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ve uyuşturucu madde ticaretine yönelik başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Elbistan-Göksun karayolunda uygulama yapan narkotik ekipleri, bir aracı şüphe üzerine durdurdu. Araçta ve içinde S.A. ile K.M.T. isimli şahısların üzerinde yapılan aramada 3 parça halinde 35,33 gram bonzai adı verilen sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 2 şüpheli gözaltına alınarak işlemleri için Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Şahıslar hakkında adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.

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Şüphe üzerine Durdurulan Araçta Uyuşturucu Ele Geçirildi