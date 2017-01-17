Sultan Korusu’na haftada bir gün otobüs gidecek

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Sultan Korusu grup mahallelerinde yaşayanların Elbistan’a geliş-gidişlerini sağlamak amacıyla otobüs seferlerini haftada bir gün olmak üzere yeniden başlattı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin Elbistan’a bağlı Sultan Korusu grup mahallelerinde yaşayan vatandaşların ilçe merkezine gitmeleri için her hafta Pazartesi günü otobüs seferlerine başladı. Daha önce haftada 2 gün olarak belirlenen otobüs hizmeti, tek güne düşürülürken bölgede bulunan tüm mahalleler, bu imkandan yararlanabilecek. 2016 yılı ortalarında ilk seferin yapıldığı bölgedeki tüm yol ağındaki asfalt çalışmaları nedeniyle geçici süreyle durdurulmuştu. Yolların asfaltlanarak standardının yükseltilmesi ve yoğun kar yağışına maruz kalan bölgedeki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bu önemli hizmet yeniden başlamış oldu.

Otobüs hizmetinin yeniden başlamasıyla ilgili olarak değerlendirme yapan Alkayaoğlu Mahalle Muhtarı Yusuf Temiz, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı uygulamanın, Sultan Korusu’ndaki tüm mahalleleri kapsayacağını ifade etti.

Yol çalışmaları ve yoğun kar yağışı nedeniyle otobüs hizmetine bir süre zorunlu ara verildiğini kaydeden Muhtar Temiz, “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi birçok mahallenin bulunduğu Sultan Korusu için otobüs seferlerine geçtiğimiz yıldan beri devam ediyordu. Ancak o dönem grup yollarımızın standardı çok düşüktü. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi’ne bağlı ekipler, grup yolumuzda kapsamlı bir çalışma yaptı ve kış öncesinde tamamlandı. Bu süre zarfında otobüs hizmeti geçici olarak durdurulmuştu. Tabii, bölgemiz kar yağışından en fazla nasibini alan yerlerden biri. Yollarımızın açık tutulması için sürekli çalışma yapılıyor ancak, otobüslerin mahalle içlerinde daha kolay girebilmesi için şartların daha da iyileştirilmesi gerekiyordu. Çok şükür bu çalışmalar tamamlandı ve otobüs hizmetimiz yeniden başladı” dedi.

Otobüsün sadece Pazartesi günü hizmet vereceğini anlatan Temiz, şöyle konuştu: