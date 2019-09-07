“Sultan Korusu, kiraz yetiştiriciliği üssü olabilir”

Burada konuşan Başkan Bulut, Sultan Korusu bölgesinin, hayvancılık ve kiraz üretimi noktasında çok önemli bir iklim ve coğrafi yapıya sahip olduğunu belirterek, “Sultan Korusu, kiraz üssü olabilir” diye konuştu.

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Memet Ali Bulut, Muhtarlarla İstişare Toplantısı’nın ikincisini Karamağara Mahallesi’nde düzenledi. Toplantıda, Sultan Korusu olarak adlandırılan bölgenin hayvancılık ve tarım sektöründeki potansiyelinden maksimum düzeyde faydalanılması için ortaya konulacak projeler değerlendirildi. Toplantıya katılan mahalle muhtarları, bölge insanının ekonomik anlamda daha ileriye gitmesi ve üretimin arttırılması için özellikle tarımsal sulama, hayvancılık ve meyvecilik sektöründe desteğe ihtiyaç duyduğunu dile getirdiler.

Toplantıda muhtarları tek tek dinleyen Elbistan Ziraat Odası Başkanı Memet Ali Bulut, ilk olarak TARSİM’in uyguladığı kuraklık verim sigortasında yaşanan mağduriyetlere değindi.

Elbistan-Gürün yolunun bölge halkına hayırlı olması temennisi ile konuşmasına başlayan Başkan Bulut, şunları söyledi:

“Köylerimizin ve tarımın sıkıntıları, başını aldı gidiyor. Sultan Korusu, mevsimsel özellikleri, coğrafi yapısı ile farklı bir bölgemiz. TARSİM, son 3 yıldır özelliğini kaybetti. Hububat kuraklık sigortasında biz ilçe bazlı değil de bölge ya da köy bazlı bir tespit sistemi istedik. İlçenin tamamının baz alınması çok yanlış. İnşallah önümüzdeki yıl, bölgesel ya da köy köy yapılması gündemde. Biz bu konuda ısrarımızı sürdürüyoruz. Bu konuda mücadelemizi de hem bizler hem de genel merkezimiz devam ettirecek.”

‘Sizin sıkıntılarınız bizim sıkıntılarımız’ diyen Başkan Bulut, “Sıkıntılarınızı dile getirmekten korkmayın. Sustuğumuz zaman hiç kimsenin bize faydası olmaz. Mesele burada üretimi arttırmak. Daha önceleri burası hayvancılıkta markaydı. Köylerimiz boşaldı, gençler şehre göçtü ama ne yapıp bu hayvancılığı yeniden ayağa kaldırmamız lazım. Hayvancılığı, tarımla destekleyerek ayağa kalkmalıyız. Bu bölgede hayvancılığı bırakmayacağız. Özellikle de küçükbaş hayvancılıkta çok elverişli bir bölgedeyiz.

Bu bölge için, Sütçü İmam Üniversitesi’ne araştırma yaptırdık. Bu bölge, kiraz yetiştiriciliği için çok uygun şartlara sahip. Dal bastı dediğimiz çeşidin yetişmesi için çok verimli bir araziye sahip. Akademisyenler bize bunu öneriyorlar. Bu, bilimsel bir araştırmanın sonucu. Kooperatifler, birlikler oluşturarak bunu başarabiliriz. Tarım, ülkenin sigortası. Biz, ülkemizin 82 milyon nüfusu ile birlikte 5 milyon mülteciyi ve 40 milyon da turisti doyuruyoruz. Bizi, kimse hor göremez. 10 sene sonra tarım yapın diye bize yalvaracaklar ama köylerde adam bulabilirlerse. Bizim tarlaların boş kalmasına gönlümüz razı değil” dedi.

Bölgenin yer altı suyu bakımından da araştırılması gerektiğine değinen Elbistan Ziraat Odası Başkanı Memet Ali Bulut, “Bu bölgenin su yapısının araştırılması gerekiyor. Yeraltından bol su çıkacağına inanıyorum. Gökpınar’dan buraya kapalı kanalla da su getirilebilir. On binlerce dönüm arazi, sulu tarıma geçer. Ovamızın sulanması için planlanan barajlardan bir damla su gelmedi daha. Sıkıntılarımızı her zaman dile getiriyoruz. Sizler de bu konuda girişimlerde bulunun. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederseniz çözüm konusunda daha güçlü olursunuz” ifadelerini kullandı.

















Muhtarların mahalleleri ile ilgili olarak dile getirdikleri sorunlar ve talepler de ziraat odası görevlilerince kayıt altına alındı.