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Sulama kanalına düşen minik Samet, hayatını kaybetti

Elbistan'da, evlerinin önünden geçen sulama kanalına düşen 2 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sulama kanalına düşen minik Samet, hayatını kaybetti
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Elbistan'da, evlerinin önünden geçen sulama kanalına düşen 2 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Izgın Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerinin önünde oynayan 2 yaşındaki Samet Yüksel isimli çocuk, bir anda gözden kayboldu. Aile fertleri, çocuklarını aramaya başladı. Minik Samet, evlerinin önünden geçen sulama kanalında hareketsiz bir şekilde bulundu. Aile fertleri, yaklaşık bir metre derinliğindeki sudan çıkardıkları çocuklarını kendi araçlarıyla hastaneye götürmek üzere yola çıktı. İhbar üzerine bölgeye giden 112 Acil Servis ekiplerince alınarak Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz çocuğa, acil serviste müdahale edildi. Doktorların tüm çabası, minik Samet'i hayata döndürmeye yetmedi. Hayatını kaybeden Yüksel'in cansız bedeni otopsi için morga konuldu.

En küçük çocuklarının acı haberini alan anne ve baba ise gözyaşlarına boğuldu. Acılı annenin feryatları yürekleri dağladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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