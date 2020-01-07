Sulama Birliği Başkanı Özkarakaş’tan Mahir Ünal’a teşekkür

Büyükyapalak Mahallesi’nde kıraç arazilerin suya kavuşturulması için atılacak her iki adımın da önemine değinen Sulama Birliği Kooperatifi Başkanı Ezmel Özkarakaş, “Mahallemizin tarım arazileri ve meyve bahçelerini sulaması için yapılan bir göletimiz var. Ancak bu gölette sızıntılar var. Ziraat Odası Başkanımız Sayın Mehmet Ali Bulut, Ankara ziyaretinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mahir Ünal’a konuyu iletmişti. Biz de kendisinin mahallemizi ziyaretinde görüşerek bu konuda destek talep etmiştik. Gelinen noktada ise, Devlet Su İşleri 20. Bölge Müdürlüğü’nün hem çatlakların onarımı hem de 5 bin dönüm araziyi sulayacak kapalı sistem sulama projesi için yapım ihalesine çıkacağını öğrendik. Bu konudaki büyük desteği ve gayretinden dolayı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mahir Ünal Bey’e başta olmak üzere DSİ yetkililerine teşekkür ediyorum” dedi.