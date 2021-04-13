Şükür kurbanı geleneğini bu yıl da devam ettirdiler

İğde Mahallesi’ndeki vatandaşlar, imece usulü ile aldıkları büyükbaş hayvanı şükür kurbanı olarak kesti. Şükür kurbanı, her yıl mahalle meydanında vatandaşların yoğun katılımıyla kesilirken, bu yıl Covid-19 salgını nedeniyle mezbahada kesildi. Hayvanın kesileceği mezbahaya gelen az sayıda vatandaş, tekbirler eşliğinde kurban keserek yağışların bolluk ve bereket getirmesi için dua ettiler. Kesilen kurbanın eti ise, pay yapılarak ihtiyaç sahiplerinden başlamak üzere mahalle halkına dağıtıldı.

Kurban kesimi sonrasında değerlendirme yapan mahalle sakinleri, “Bize bereket yağdıran Allah’a şükranlarımızı göstermek adına, her yıl bu dönemde şükür kurbanı kesiyoruz. Mahalleli hep bir araya gelerek karınca kararınca herkes destek oldu ve bu büyükbaş kurbanlığı aldık. Bu sene virüs nedeniyle kurbanımızı mahallede kesemedik. Mezbahada kesmek zorunda kaldık. Allah kestiğimiz bu kurbanı kabul etsin. İnşallah dualarımız kabul olur” diye konuştular.