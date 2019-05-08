Şükrü Mercimek, Bürosunu Muğla’ya taşıdı

1998-2013 yılları arasında, Elbistan, Afşin, Nurhak, Ekinözü ve Göksun ilçelerinde Kadastro mühendisi olarak görev yapan Şükrü Mercimek, 2013 yılında Türkiye genelinde yapılan Özel Harita ve Kadastro Mühendislik Bürosu imtihanını kazanarak, kamu sektöründen ayrıldı ve İstanbul Esenyurt’a bürosunu açtı. 2019 yılına ise bürosunu Muğla’ya taşıdı.

Şükrü Mercimek, Elbistan ve çevre ilçelerinde görev yaptığı süreçte, ekip arkadaşları ile uyumlu hareketin verimli çalışma ortamı doğurduğunu, bölgede imar uygulamaları, kamulaştırma projeleri gibi birçok büyük hizmetlere katkı sağladığını söyledi. İstanbul Esenyurt’ta görev yaptığı sürede ise, hemşerilerden büyük destek gördüğünü söyledi.