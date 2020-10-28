Suda gördüğü parayı almak isterken canından oluyordu

Olay, Ceyhan Nehri’nin Hamidi Veli Köprüsü civarında meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, 13 yaşındaki Ç.M.A. isimli çocuk, nehir yüzeyindeki 200 TL’lik banknotu gördü. Parayı almak için nehre giren Ç.M.A, sondaj kuyusundaki elektrik akımına kapıldı. Akıntıya kapılan ve sürüklenen çocuğu fark eden vatandaşlar, hemen nehre atladı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan talihsiz çocuk, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bilinci kapalı olan ve hayati tehlikesi bulunan çocuk, buradaki ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

İhbarın ardından bölgeye polis, itfaiye ve Akedaş ekipleri sevk edildi. Akedaş ekipleri, paranın bulunduğu noktada yaptıkları incelemede, elektrik akımı olduğunu tespit etti. Akımın kesilmesinin ardından nehre giren itfaiye ekipleri, dibe çöken parayı kanca yardımıyla çıkardı. Yapılan incelemede, paranın üzerinde ‘geçersizdir’ yazdığı belirlendi. Polis ekipleri, olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.