Şube müdürü olan Yener’e veda

İlçede 2009 yılından beri okul müdürlüğü, kurucu müdürlük ve milli eğitim şube müdür vekilliği görevlerini üstlenen İbrahim Yener, 2015 yılında Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’ne atandı. 6 yıldan fazla bir süredir memleketine başarıyla hizmet eden Yener, Gençlik ve Spor Bakanlığının tensipleriyle Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne şube müdürü olarak atandı.

Yeni görevine başlamak üzere ilçeden ayrılacak olan Yener’e, Ekinözü Kaymakamlığı tarafından veda programı düzenlendi. Programa, Ekinözü Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur ve tüm daire amirleri katıldı.

Programda değerlendirme yapan Ekinözü Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, Yener’e, yeni görevinde başarılar diledi.

Yener’in, gençlere sporu sevdirmek ve ilçeyi bu spor dallarında ileriye götürmek için çaba gösterdiğini belirten Kaymakam Onur, “Gençlik ve Spor İlçe Müdürümüz İbrahim Yener’e, görev süresi boyunca birçok projeye imza atarak gençlerimize ve çocuklarımıza spor sevgisi aşılamak için gösterdiği çaba ve emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Memleketine en iyi şekilde hizmet etmenin gayretinde olan Yener’e, yeni görevinde başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.

Yener ise, “Doğup büyüdüğüm topraklara hizmet etmek benim için en büyük onurdu. İlçemizde spora olan ilgiyi arttırmak, birçok dalda sporcu yetiştirmek için elimizden gelen gayreti gösterdik. Bu görevi de aşkla ve sevgiyle yaptık. Gençlerimizde spor sevgisi oluşturup onları doğru yönlendirebildiysek ne mutlu bana. Görev sürem boyunca bizlerden desteklerini esirgemeyen sayın kaymakamlarımıza, sayın belediye başkanlarımıza ve daire amirlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Kapısının tüm hemşerilerine açık olacağını dile getiren Yener, “Tüm hemşerilerim, artık Kayseri’de de bir evleri olduğunu bilsin. Kapım herkese açık olacak” ifadelerini kullandı.