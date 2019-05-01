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Su çukuruna düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Afşin ilçesine bağlı Hurman Mahallesi’nde ziyaretine gittiği dedesinin evinin yakınındaki su çukuruna düşen 2 yaşındaki kız çocuğu, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Su çukuruna düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
 

Afşin ilçesine bağlı Hurman Mahallesi’nde ziyaretine gittiği dedesinin evinin yakınındaki su çukuruna düşen 2 yaşındaki kız çocuğu, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgilere göre, Afşin ilçe merkezinde ikamet eden F.A., 2 yaşındaki kızı Z.A. ile Hurman Mahallesi'nde yaşayan babasını ziyarete gitti. Ziyaret sırasında kız çocuklarının evde olmadığı fark eden aile fertleri çevrede aramaya başladı. Yapılan aramalarda 2 yaşındaki çocuk, evin arkasında pis su gideri için kazılmış 1,5 metre derinliğindeki su dolu çukurda baygın bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerince Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Küçük kızın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumuna sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bilal sönmez 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah Ailesinin başı sağolsun

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Önder Yildirim 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin yazik cok uzucu bir durum Allah sabirlar versin.

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Akif Selçuk İstanbul 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah cümleten başınız sağolsun sabırlar diliyorum

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