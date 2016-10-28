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Su borçlarının yapılandırma süresi uzatıldı

6736 Sayılı Kanun kapsamında, KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından su borçlarına yönelik uygulanan yapılandırılma işlemlerinin süresi, 31 Ekim 2016 tarihinden 25 Kasım 2016’ya uzatıldı.

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Su borçlarının yapılandırma süresi uzatıldı

6736 Sayılı Kanun kapsamında, KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından su borçlarına yönelik uygulanan yapılandırılma işlemlerinin süresi, 31 Ekim 2016 tarihinden 25 Kasım 2016’ya uzatıldı.

Su borçlarına ilişkin olarak 1 Temmuz 2016 tarihinden önce var olan borçlar yapılandırılma kapsamına giriyor. Aboneler, KASKİ Genel Müdürlüğünce tahakkuk edilen ancak, ödenmemiş su ve diğer borçlarını yapılandırarak peşin ya da 6, 12 ve 18 eşit taksit olarak ödeyebilecekler. Yapılandırma kapsamında peşin ödemelerde faizlerin yüzde 80’i siliniyor. Taksitlerin 2 ayda bir ödenmesiyle ödeme süresi 36 aya çıkıyor.

Vatandaşlar su borçlarının yapılandırma işlemlerini KASKİ Genel Müdürlüğü ve KASKİ İlçe Şube Müdürlüklerinde abone numarasıyla yapabilecekler. Su borçlarına ilişkin yapılandırma için son başvuru tarihi 31 Ekim 2016’dan, 25 Kasım 2016’ya uzatıldı. Bu tarihten sonra yapılan başvurular işleme alınmayacak.

 

 

 

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