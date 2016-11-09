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Su analiz laboratuvarı hizmete girdi

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürü Mustafa Uzunlar, geçtiğimiz günlerde inşasına başlanan su analiz laboratuarının çalışmalarına başladığını söyledi.

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Su analiz laboratuvarı hizmete girdi

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürü Mustafa Uzunlar, geçtiğimiz günlerde inşasına başlanan su analiz laboratuarının çalışmalarına başladığını söyledi.

Uzunlar, bu laboratuar sayesinde Elbistan’daki içme suyu kalitesinin 24 saat takip ve kontrol edildiğini belirterek, “Vatandaşlarımız, gönül rahatlığı ile su içebilirler” diye konuştu.

KASKİ Genel Müdürü Mustafa Uzunlar, Ağustos ayında yaşanan salgının ardından Elbistan’ın içme suyu ihtiyacının karşılandığı Kaynarca Su Terfi Merkezi’ndeki çalışmalarla ilgili olarak bilgi verdi.

Kaynarca Su Terfi Merkezi’nin adeta yenilendiğini belirten Uzunlar, iki boyutlu ve aralıksız olarak süren çalışmalar sonucunda çok önemli aşama kaydedildiğini vurguladı.

Elbistan’ın sağlıklı içme suyu kullanması için analiz laboratuarının çalışmalara başladığını ifade eden Uzunlar, “Elbistan’daki kirlilikten sonra, kirlilik tespit edilen Kaynarca kaynağında olay anından bugüne kadar aralıksız çalışmalarımız devam etti. Bu çalışma, iki türlü yürüdü. Bir tanesi, tesisin rehabilitesiyle ilgiliydi. İkinci kısım da suların kalitesinin korunmasına yönelik çalışmalardı. Bu anlamda suların kalitesinin korunmasına yönelik çalışmaların en önemli kısmı Elbistan’daki tesiste kurduğumuz laboratuarı örnek verebiliriz. Bu laboratuarda fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik analizler yapılabiliyor. Uzman ekip kurduk” dedi.

Aynı zamanda mobilize ekiplerin de adrese dayalı ihbarları 24 saat değerlendirdiğini hatırlatan Uzunlar, “Bunun dışında ilçe şube müdürlüklerinde mobilize ekiplerimiz, su kalitesinin, dezenfektasyonun takibini, kontrolü ve ölçümlerini yapıyor. Kuzey ilçelerimizin mobilize ekipleri, Elbistan’da kurduğumuz laboratuarla birlikte çalışacaklar. Her gün bizim su kaynağında, depoda ve şebekede su ölçümlerini ve takibini devam ettiriyoruz. Burada da su kaynaklarının günlük analiz gerektiren kısımları bu laboratuarda yapılıyor. Çok önemli bir hizmet. Vatandaşlarımız, 185 aracılığı ile şube müdürlüklerimize su kirliliği ile ilgili adrese dayalı bir ihbarda bulunursa biz 24 saat anında müdahale ediyoruz. Bu, bizim için hayati bir önemde. Vatandaşlarımızdan da bu konuda istirhamda bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

Tesisin korunmasına yönelik de aynı hassasiyetin gözetildiğini anlatan KASKİ Genel Müdürü Mustafa Uzunlar, “Tesisin korunmasına yönelik çalışmalarda ise, tabiri caizse biz bu tesisi yeniledik. Olaydan sonra Elbistan’da görevlendirilen daire başkanımız Fatih Arslan Bey başkanlığında gecemizi gündüzümüze katarak tesise 5 milyon TL’lik bir harcama yaptık. Ama kesintisiz ve çok hızlı bir tempoda çalıştık. Kendisine de buradan teşekkür ediyoruz.

Elbistan’da 14 mahallemiz var. Aynı hassasiyeti şuanda kurum içi dijital ekranda da takip etmek durumundayız. Suyun sağlıklı olması, olmazsa olmazımız. Korumayı ve dezenfeksiyonu ön planda tutuyoruz. İçme suyu tesisine yaptığımız korumaya yönelik çalışmalar son aşamasına geldi. Sular gerçekten tertemiz. Gönül rahatlığı ile bunu söyleyebiliyoruz. İnsanları rahatlatmak amacıyla değil de laboratuar testlerinin neticesine göre bunu söyleyebiliyoruz. 24 saat takibini ve kontrollerini yapacağız” ifadelerini kullandı. 

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ali 2 ay önce

boy totorafı istemiyoruz icrat istiyoruz

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elbistanlı 2 ay önce

elbistan ın kalbi kaynarcayı mahvettiniz. O iş makinaları ile kaynarcayı kaza kaza suyu kaçırdınız.bir bakın şehir içinden geçen ceyhan nehrinin seviyesi 50 cm düştü. gidip kaynarcanın ortasına laboratuar yaptınız. böyle bir şey akıl tutulması olan durumlarda olur. ya sizin ne yaptığınızı kimse anlayamıyor. bir kaski çıkardınız elbistan ı kasıp duruyorsunuz. bu dozer ve ekskavatörleri hangi akla hizmet bu kaynağa soktunuz. hangi akla hizmet bu su laboratuarını bu su kaynağının içine yaptınız. su yüzeyini bu yapılarla kapattınız. artık kaynarcadan su çıkmıyor. artık ceyhan kuruyacak. hadi kurtarın ....

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Vatandas 2 ay önce

Halen icmiyoruz önce siz için lagim suyunu yillarca icirdiniz rekorlar kitabina girdik sayenizde

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ahmet yağız 2 ay önce

oralarda çalışan görevlilerin bilgi ve hassasiyeti önemli olan. Yoksa yine binlerce hastalık vakası görülür...

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M yücel 2 ay önce

Suyun 1tonu 2 lira on kuruş vah elbistanlım vah zam üstüne zam

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Kisla 2 ay önce

Bunun yapilmasi icin 70 bin kisinin zehirlenmesi sartmiydi??? Herseyin zamani var

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Cesur 2 ay önce

Baya+erken+oldu+%3A%29%29

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Misafir 2 ay önce

Tüm halk zehirlendikten sonra suyun önemi olduğu akıllara geldi

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