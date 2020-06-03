STK’lar lavanta vadisinde fideleri toprakla buluşturdu

Elbistan Belediyesi ekipleri, Pınarbaşı mesire alanının üst tarafında bulunan Çubuklu Vadisi olarak adlandırılan alandaki lavanta vadisi oluşturma çalışmalarını aralıksız olarak sürdürülüyor. Geçtiğimiz hafta ilk fidelerin toprakla buluştuğu vadide hummalı bir çalışma sürdürülüyor. Şuana kadar dikilen fide sayısı da 20 bine ulaştı. Fideler büyük bir özenle toprağa dikilirken, bir yandan da onları büyütecek ve mor tarlaya dönüştürecek sulama sistemleri döşeniyor. İlçedeki birçok sivil toplum kuruluşunun temsilcisi ve gönüllüleri de Elbistan’a yeni bir yaşam alanı katacak projeye fidan dikerek destek oldu.

Fide dikimi çalışmaları ile ilgili olarak değerlendirme yapan TEMA Vakfı Elbistan Temsilcisi Fatma Doğuç, projenin Elbistan için önemine değindi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’e lavanta vadisi projesi için teşekkür eden Doğuç, “Elbistan Belediyesi, ilçemiz için çok önemli bir projeyi gerçekleştiriyor. Biz de bu projeye destek olmaktan gurur duyuyoruz. Elbistan için önemli bir adım atıldı. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Gürbüz’e çok teşekkür ediyoruz. Elbistan’a çok güzel yenilikler katıyor. STK’ları da bu özel projeye dahil etmesi, sosyal belediyeciliğin önemli bir göstergesi olmakla beraber bizleri de ziyadesiyle mutlu etti. Çok teşekkür ediyoruz. Elbistan için emek veren herkesten Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

Yetim Koordinasyon Merkezi Başkanı ve İyilik-Der Kadın Çalışmaları İlçe Koordinatörü Fazilet Seviç ise, “Elbistan’ımızda çok güzel şeyler oluyor. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Gürbüz’den Allah razı olsun. Bir yılda çok önemli çığırlar açtı. Vizyon sahibi olmak, ufuk ötesini görüyor olmak böyle bir şey. Tebrik ediyorum. Yolu açık olsun. Elbistan’ımız adına Sayın Gürbüz’e teşekkür ediyorum” dedi.

Türkiye’nin en büyük lavanta vadisini Elbistan’da oluşturmayı hedefleyen projede 20 bine yakın fidan toprakla buluştu. Üç etapta hayata geçirilmesi planlanan projede, botanik bahçeleri, yürüyüş yolları, gölet çalışmaları, sosyal yaşam alanları yer alacak. 1 milyon metrekarelik toplam alanı baştan aşağıya değiştirecek proje, Elbistan’ın turizm potansiyelinin de artmasına büyük katkı sunacak. Burada yetiştirilen lavantalar, endüstriyel olarak da değerlendirilerek lavanta yağı ve arıcılık da yapılacak.























