Starbucks, Grand Elbistan Park Otel’de hizmete açıldı

Grand Elbistan Park Otel bünyesinde açılan dünyaca ünlü kahve devi Starbucks, misafirlerini ağırlamaya başladı.

Elbistan’a dünyaca ünlü bir markayı kazandırdıkları için mutlu olduklarını belirten Grand Park Elbistan Otel Genel Müdürü İskender Aydın, “Elbistanlıların uzun süredir beklediği, dünya markası olan Starbucks, artık Elbistan’da hizmete başladı. Bu markayı Elbistan’a getirmek için şirket sahibimiz Nurettin Aydın ile birlikte büyük uğraş verdik. Dünya devi bir markayı Elbistan’a kazandırmaktan dolayı mutluyuz” dedi.