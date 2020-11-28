Spot eşya sektörüne ‘Hanımeli’ değdi

Aynı zamanda kapı komşusu olan Yılmaz ve Arslan, “Zor bir sektördeyiz ama işimizi severek yapıyoruz. Kadınların her işin üstesinden geleceğini göstermek istedik” diye konuştular.

Elbistan’da Nurcan Yılmaz ve Nigar Arslan isimli kadınların omuz omuza vererek açtığı ikinci el mobilya, büro malzemesi, beyaz eşya ve ev aletlerinin satışının yapıldığı Hanımeli Spot Eşya Mağazası, spot eşya sektörüne kadın elini değdirdi.

Aynı apartmanda yaşayan Nurcan Yılmaz ile Nigar Arslan, spot eşya satışının yapıldığı bir işyeri açmaya karar verdi. Evlerinin karşı caddesi olan Doktor Hasanbey Caddesi’nde bir dükkanı kiralayan Yılmaz ve Arslan, sektöre adımlarını attı. Gerek sosyal medya üzerinden gerekse de telefonla ulaştıkları vatandaşların evlerindeki ya da işyerlerinde kullanmadıkları ya da değiştirmek istedikleri eşyaları alıp temizliğini ve tamiratını yaptıktan sonra müşterilerine satan Nigar Arslan ve Nurcan Yılmaz, şöyle konuştular:

“Bölgemizde bu işi yapan kadın yok. Biz, iki kapı komşu olarak bu sektöre girdik. Bu işyerini açarken en büyük avantajımız genelde evlerindeki değişikliği kadınların yapması. Evlerindeki eşyaları yenilemek isteyen kadınlar, bizlerle daha kolay iletişim kurabiliyor. Telefonla ya da sosyal medya üzerinden iletişime geçen vatandaşlarımızın evine ya da işyerine giderek ürünlerine bakıyoruz. Fiyatta da anlaşırsak alıyoruz. Sadece Elbistan değil çevre ilçelerden de ürün alıyoruz.”

İnsanların şu günlerde en çok oturma gruplarını değiştirdiğini belirten Arslan ve Yılmaz, “Genelde oturma gruplarını değiştiren müşteri kitlemiz var. Ama beyaz eşya, ev aletleri ve diğer ürünleri de satmak isteyenler oluyor. Bu ürünleri aldıktan sonra depomuzda temizliğini ve tamiratını yapıyoruz. Fiyatlardaki yükseliş insanları ikinci ele yönlendiriyor. Aynı ürünün mağaza satış fiyatı ile bizdeki fiyatı yüzde 50 daha ucuza geliyor. Aslında bir başkasının evinde istemediği eşya, başka bir vatandaşın ihtiyacını karşılamış oluyor. Bu iş için ekibimiz var. Mobilya ustamız, sattığımız eşyaların kurulumunu yapıyor. Nakliye işlerini de kendi bünyemizde yapıyoruz. Bu işe başladığımızda; çevremizdekiler ‘çok zorlanırsınız, bu iş kadınlara göre değil’ deseler de biz işimizi severek yapıyoruz. İnsan işini sevince her tür zorluğa katlanıyor” ifadelerini kullandılar.

Hanımeli Spot Eşya Mağazası işletmecileri Nurcan Yılmaz ve Nigar Arslan, işyerlerinde aynı zamanda araç içi temizlik ve koltuk temizliği de yaptıklarını sözlerine eklediler.





