SP lideri Karamollaoğlu, ilçe kongresi için Elbistan’a geliyor

Saadet Partisi (SP) Elbistan İlçe Başkanı Ali Eminoğlu, “Gelecek Saadet’le gelecek” sloganı ile yurt genelinde ilçe kongrelerinin yapıldığını söyledi. İlçe kongrelerinin, Türkiye’nin içinde bulunduğu durumdan kurtuluşun manifestosu niteliği taşıdığını ve yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirten Başkan Eminoğlu, “Genel Başkanımız Sayın Temel Karamollaoğlu’nun teşrif edeceği Elbistan İlçe Kongremizle inşallah yeni bir döneme adım atacağız” dedi.

12 Ocak 2020 Pazar günü saat 13.00’te Alyans Düğün Salonu’nda gerçekleştirilecek 7. Olağan Kongre’ye partili partisiz tüm Elbistanlıları davet eden Saadet Partisi Elbistan İlçe Başkanı Ali Eminoğlu, şunları söyledi:

“Milli Görüşçüler olarak kongreleri bir tazelenme olarak görüyoruz. Kongrelerimizle yeni bir Türkiye’nin müjdesini veriyoruz. ‘Gelecek Saadet’le gelecek’ sloganı ile çıktığımız bu süreçte partimizin Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu ve genel başkan yardımcılarımız da aramızda olacak. Biz, ‘Adil Düzen’ anlayışıyla üreten, herkesi kucaklayan, adil, samimi ve kardeşlik bağları ile birbirine bağlanmış büyük Türkiye söylemini kongremizle yineleyeceğiz. Ülkesinin ve milletinin geleceğine ümitle bakmak isteyenlerin toplanacağı tek çatı Milli Görüş’tür. İnşallah, bütün yüzlerin güldüğü, adaletten ve liyakatten şaşılmadığı, dürüstlüğün söylemde kalmadığı, huzurun egemen olduğu mutlu ve müreffeh bir Türkiye için yeni bir süreç başlatıyoruz.”

Başkan Eminoğlu, “Sayın Genel Başkanımız, kongremizde hem ulusal hem de özelde ilçemizin sorunlarına değinecektir. İlçemizin başta ekonomik, işsizlik, tarım ve hayvancılık olmak üzere birçok sorunu var. Bu sorunların çözümü de Milli Görüş belediyeciliği ve iktidarındadır. Kongremizin, çözümsüzlüğe mahkûm edilen bu sorunların ortadan kaldırılması için bir başlangıç olacağına inanıyoruz. Tüm hemşerilerimizi, kongremize davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.