Sözleşmeli sağlık personeli alımı başvuruları başladı

İlan kapsamında Elbistan Devlet Hastanesi’ne 10’u hemşire olmak üzere 12 kişi alınacak.

Sağlık Bakanlığınca KPSS puanıyla atanacak 12 bin sözleşmeli sağlık personeli için başvurular başladı. ÖSYM Başkanlığı, 7 Ağustos 2019 tarihi itibariyle sözleşmeli sağlık personeli alımına başvuruları almaya başladı. Personel ilanına, ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek. Sözleşmeli sağlık personeli adayları, tercihlerini ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden pozisyonlarının bulunduğu KPSS-2019/4 Tercih Kılavuzuna göre yapacak. Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS Lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans sınav sonuçları kullanılacak. Adaylar tercihlerini 21 Ağustos’a kadar tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresini girerek yapabilecek.

Belirlenen 12 bin kadrodan 6 bin 835'i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık teknisyeni ile sağlık teknikerinden oluşacak. Elbistan Devlet Hastanesi’ne ise 10 hemşire, 1 sosyal çalışmacı ve 1 de diyetisyen görevlendirilecek.