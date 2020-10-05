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Sözleri ülke gündemine oturan Elbistanlı Başhekim Yardımcısı görevden alındı

Eski adıyla GATA, yeni adıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başhekim yardımcısı olarak görev yapan Elbistanlı Dr. Ali Edizer, sosyal medya hesabından ülke gündemine oturan ‘ikinci eş’ paylaşımı sonrası görevden alındı.

Sözleri ülke gündemine oturan Elbistanlı Başhekim Yardımcısı görevden alındı
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 Ardından   medeni hukuk hakkındaki sözleri sosyal medyada tepkilere yol açtı. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu tarafından hakkında inceleme başlatılan Edizer, sözleşmesi feshedilerek görevden alındı.Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma (GATA) Hastanesi’nin Elbistanlı Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer’in sosyal medya hesabından yaptığı ‘ikinci eş’  paylaşımı, Türkiye’nin gündemine oturdu.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin başhekim yardımcısı Dr. Ali Edizer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Elbistanlı Dr. Edizer, paylaştığı videoda 'Yapmayın, etmeyin kardeşim. Dün yine işittim, gül gibi bir yuva yıkılıyor. Niye yıkılıyor koca aldattı diye. Ayıptır, günahtır. Oğlum neden aldatıyorsunuz. Allah'u Teala size ruhsat vermiş. Bir başkasını seviyorsunuz, onu da alın. İnsan yuvasını yıkar mı? Medeni kanunla zaten mücadele ediyoruz. Ama bizi bacılara mahcup etmeyin" ifadelerini kullandı.

Edizer'in sözleri, sosyal medyada gündemin ilk sıralarına yerleşirken, bu açıklamayla ilgili 100 bin üzerinde tweet atıldı. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu tarafından hakkında inceleme başlatılan Edizer, sözleşmesi feshedilerek görevden alındı.


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Hiç 50 dakika önce

Açığa alınması iyi olmuş..doktorsa tıp ile ilgili ahkam kesmeli..Din kendisinin uzmanlık alanı değil..Mebzil tarikatı da zaten fetva makamı değil..din ile ilgili ağzı olan konuşuyor memlkette bir şey bilmeseler bile

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Emin 2 saat önce

Bir insan fikrini beyan edemezmi bu nasıl hazımsızlık böyle,yok feminist,yok LGBT,bunların razı olmadığı düşünceden işine son yazıklar olsun.

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Karahasanli 3 saat önce

Sayın hocam bir islam ülkesinde müslümanlara hitaben yaptığı paylaşımda Allahın helal kıldığı yönde bir söylemde bulundu bikac tane islam düşmanı bir araya geldi çoğunluğu sağladı satıldı suç hocamızda degil arkasında durmayan duramayan çoğunluktadır hepimize geçmiş olsun özgür özel vekillik kartını rövanş maçında kullandı sustukça sıra bize gelecek tekrar başörtüsü okul ve kışlalarda mescit tartışmaları filizlenirse hiç şaşırmayın

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hakan 2 saat önce

ne esra erolmuş ne ceza alır nede eleştirilir dokunan yanar

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Uzak elbistanlı 2 saat önce

Şu zihniyete şu şuura bak ya ikinci eş almanın şartları var ilk ilk eşin eli ayağı tutmaz ve kabul ederse karşıdakide bakıma muhtaç ise alabilirsin din den bir haber kalkmış din tüccarlığı yapıyor sizin gibi din tüccarları yönünden ortalık böyle acil idam yasasını istiyoruz

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Ahmet 3 saat önce

Cehape istedi Ak parti aldi.Yaziklar olsun yaziklar olsun.En kolay adam harcayan parti oldu.

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Hamo 2 saat önce

Liyakatin zirvesi

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Ekrem Alperen 2 saat önce

Tahsilli adam bu hata yapılırmı kendi kendini yakmış yazık

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