Sözleri ülke gündemine oturan Elbistanlı Başhekim Yardımcısı görevden alındı

Ardından medeni hukuk hakkındaki sözleri sosyal medyada tepkilere yol açtı. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu tarafından hakkında inceleme başlatılan Edizer, sözleşmesi feshedilerek görevden alındı.Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma (GATA) Hastanesi’nin Elbistanlı Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer’in sosyal medya hesabından yaptığı ‘ikinci eş’ paylaşımı, Türkiye’nin gündemine oturdu.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin başhekim yardımcısı Dr. Ali Edizer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Elbistanlı Dr. Edizer, paylaştığı videoda 'Yapmayın, etmeyin kardeşim. Dün yine işittim, gül gibi bir yuva yıkılıyor. Niye yıkılıyor koca aldattı diye. Ayıptır, günahtır. Oğlum neden aldatıyorsunuz. Allah'u Teala size ruhsat vermiş. Bir başkasını seviyorsunuz, onu da alın. İnsan yuvasını yıkar mı? Medeni kanunla zaten mücadele ediyoruz. Ama bizi bacılara mahcup etmeyin" ifadelerini kullandı.

Edizer'in sözleri, sosyal medyada gündemin ilk sıralarına yerleşirken, bu açıklamayla ilgili 100 bin üzerinde tweet atıldı. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu tarafından hakkında inceleme başlatılan Edizer, sözleşmesi feshedilerek görevden alındı.