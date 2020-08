Soydan: “Kadınların siyasetin her alanında söyleyecek sözü var”

Soydan, ilçe başkanlığı görevini en iyi şekilde yerine getireceğinden kuşkusunun olmadığının altını çizerek, siyasi felsefesinin ise “sevgi, saygı ve uyum” olacağını vurguladı.

AK Parti Elbistan İlçe Başkan adayı Elife Aynur Soydan, Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla gazetemizi ziyaret etti. Gazetemizin yönetim kurulu üyesi Meltem Göçer’le bir süre sohbet eden Soydan, ilçe başkanlığına talip olma sürecini değerlendirdi.

Daha önce bir kadının ilçe başkanlığı için aday olmadığını hatırlatan Soydan, “Aday olmak önemli bir adımdı” diyerek şöyle devam etti:

“Mensubu olmaktan gurur duyduğum AK Partimizin Elbistan İlçe Başkanlığına talibim. Bu yarışta ben de varım diyerek adımı attık. Kadınların, yaşamın her noktasında olduğu gibi siyasetin her alanında söyleyecek çok fazla sözleri var. 6,5 yıl boyunca canı gönülden yaptığım Kadın Kolları Başkanlığımdan yola çıkarak, ilçemiz için yeni bir dönemin kapısını aralamak istedim. İlçe başkanlığımda da uzlaşının, barışın, birlik ve beraberliğin öznesi olmak istiyorum. Bir kadının siyasi yaşamda yer almasının pozitif etkilerinin hayatın her alanına yansıyacağı düşüncesini taşısam da görevlendirmedeki asıl unsurun liyakat olması gerektiğini savunuyorum. Kadınların, görev verilmesi halinde tıpkı bir ana gibi, teşkilatını ve seçmenini kucaklayıp yol göstericiliği en iyi şekilde yapacağına inanıyorum.”

AK Parti’nin Elbistan’daki başarısının, teşkilatların uyum içerisinde olması ve yekvücut olarak hareket etmesinden geçtiğini vurgulayan AK Parti Elbistan İlçe Başkan adayı Elife Aynur Soydan, “Siyasetin öznesinde insan var. Ben de eğitimci olarak her zaman iyi bir insan yetiştirmeye çalıştım. Bu gayretim ve özverimdeki en büyük kazancım ise sevgi oldu. Şimdi bu sevgiyi, teşkilatlarımızın her bir kademesindeki çalışma arkadaşlarımızla birlikte saygı ve uyumu da ekleyerek bir potada eritmek istiyorum. Birliğimizi ve beraberliğimizi asla bozmadan; ‘ben’ merkezli yönetimi lügatimizden çıkarıp yol yürüyeceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın. İlçemizin ve insanımızın çözüm bekleyen sorunlarının da üstesinden bu düsturla geleceğimizden eminim” ifadelerini kullandı.