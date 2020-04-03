banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Sosyal yardımlarını evlerinde aldılar

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 88 personel, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında 1295 hak sahibi vatandaşın sosyal yardımlarını evlerine kadar götürüp teslim etmeye başladı.

Sosyal yardımlarını evlerinde aldılar
Balik Dunyasi Reklam
banner43
 Ekonomik İstikrar Paketi çerçevesinde ödenmeye başlayan sosyal yardımı almak isteyen vatandaşların, PTT şubeleri önünde oluşturduğu kalabalığı engellemek için yeni bir uygulamaya gidildi. PTT şubelerinde sosyal mesafe kuralının uygulanamaması nedeniyle sosyal yardım ödemeleri, ülke genelinde polis, jandarma, bekçi ve PTT görevlileri aracılığıyla hak sahiplerinin evlerinde yapılıyor. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü de, sosyal yardımların hak sahiplerine ulaştırılması için 88 kişilik bir ekip oluşturdu. Her bir ekip ayrı ayrı mahallelere dağılarak hak sahiplerinin evlerine giderek ödemeleri burada gerçekleştiriyor. Polis ekiplerine, Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri de destek veriyor. Elbistan’da 1295 kişinin sosyal yardımının evlerinde teslim edileceği belirtildi.

Sosyal yardım ödemelerini evlerinden çıkmadan alan vatandaşlar da polis ekiplerine teşekkür ederek yapılan bu hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.







Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Sosyal Yardımlarını Evlerinde Aldılar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.