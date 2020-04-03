Sosyal yardımlarını evlerinde aldılar

Ekonomik İstikrar Paketi çerçevesinde ödenmeye başlayan sosyal yardımı almak isteyen vatandaşların, PTT şubeleri önünde oluşturduğu kalabalığı engellemek için yeni bir uygulamaya gidildi. PTT şubelerinde sosyal mesafe kuralının uygulanamaması nedeniyle sosyal yardım ödemeleri, ülke genelinde polis, jandarma, bekçi ve PTT görevlileri aracılığıyla hak sahiplerinin evlerinde yapılıyor. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü de, sosyal yardımların hak sahiplerine ulaştırılması için 88 kişilik bir ekip oluşturdu. Her bir ekip ayrı ayrı mahallelere dağılarak hak sahiplerinin evlerine giderek ödemeleri burada gerçekleştiriyor. Polis ekiplerine, Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri de destek veriyor. Elbistan’da 1295 kişinin sosyal yardımının evlerinde teslim edileceği belirtildi.

Sosyal yardım ödemelerini evlerinden çıkmadan alan vatandaşlar da polis ekiplerine teşekkür ederek yapılan bu hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.











