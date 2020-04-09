Sosyal yardım parasını ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına bağışladı

Elbistan’da 39 yaşındaki ev hanımı, devletin verdiği 1000 liralık sosyal yardım desteğini ‘Bizden daha çok ihtiyacı olanlar var’ diyerek "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladı.

İlçeye bağlı Battalgazi Mahallesi’nde ikamet eden 39 yaşındaki ev hanımı Zübeyde Sönmez’e, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın koronavirüse karşı aldığı Ekonomik İstikrar Paketi kapsamında 1000 TL sosyal yardım yapıldı. Sönmez’in 1000 TL’lik sosyal yardımı, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memurlarınca teslim edilmek üzere evine götürüldü. Zarftaki 1000 TL’yi alan Sönmez, parayı kendi ailesi için harcamak yerine ekonomik açıdan daha zor durumda olanlara ulaştırmaya karar verdi. Sönmez, eşi aracılığı ile 1000 TL’yi, ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyası için açılan banka hesabına yatırdı.

Ev hanımı Zübeyde Sönmez, “Devletimiz tarafından koronavirüs nedeniyle içinde bulunduğumuz bu süreçte bizlere destek olmak amacıyla 1000 TL sosyal yardım yapıldı. Polis memurları, evimize kadar getirip teslim ettiler. Ancak, şuan için bu paraya bizden daha çok ihtiyacı olanlar var. Bu para, başka bir ailenin derdine derman olabilir. Bu yüzden parayı, ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına bağışladık” dedi.