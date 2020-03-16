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Sosyal tesisler için koronavirüs önlemi

Elbistan Belediyesi’ne ait sosyal tesisler, koronavirüs salgınına karşı önlem amaçlı olarak hizmetlerine ara verdi.

Sosyal tesisler için koronavirüs önlemi
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Elbistan Belediyesi, tüm dünyayı saran koronavirüs salgınına karşı önlem almaya devam ediyor. Bu çerçevede, Elbistan Belediyesi’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Mükrime Hatun Kültürevi, Gülbahar Hatun Çay Bahçesi, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Kütüphanesi ve Mehmet Akif Ersoy Sosyal Tesisleri, ikinci bir duyuruya kadar hizmetlerine ara verdi.

Elbistan Belediyesi’nden konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, koronavirüs salgınına karşı tüm önlemlerin en üst seviyeye çıkarıldığı belirtildi.

Bu kapsamda alınan tedbirlere yenilerinin eklendiği kaydedilen açıklamada, “Belediye başkanlığı olarak halkımızın sağlığını göz önünde bulundurarak, Mükrime Hatun Kültürevi, Gülbahar Hatun Çay Bahçesi, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Kütüphanesi ve Mehmet Akif Ersoy Sosyal Tesisleri’nin faaliyetleri geçici olarak durdurulmuştur. Koronavirüsün ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla en üst seviyede hassasiyet gösteren başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere diğer bakanlıklarımızdan gelecek açıklamalar doğrultusunda söz konusu işletmelerimiz faaliyetlerine yeniden başlayacaktır” denildi.


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