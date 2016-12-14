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Sosyal medyada terör propagandasına 2 tutuklama

Elbistan’da sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK’nın propagandasını yapan ve son olarak da 10 Aralık’taki bombalı saldırının ardından şehit olan polisleri hedef alan paylaşımlarda bulunan 2 şahıs, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Sosyal medyada terör propagandasına 2 tutuklama
 Elbistan’da sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK’nın propagandasını yapan ve son olarak da 10 Aralık’taki bombalı saldırının ardından şehit olan polisleri hedef alan paylaşımlarda bulunan 2 şahıs, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Türkiye'yi derinden sarsan İstanbul Beşiktaş'taki menfur bombalı saldırılar sonrası sosyal medya aracılığıyla terör örgütü PKK lehinde paylaşımlar yapan ve örgütün propagandasını sürdüren kişilere yönelik operasyonlara Elbistan’da dahil oldu. Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, B.B. ve A.K. isimli erkek şahsın sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığını belirledi. Her iki şahsın da İstanbul’daki hain saldırının ardından bu yöndeki paylaşımlarına devam ettiğini belirleyen ekipler, sabah erken saatlerinde operasyon düzenledi. B.B. ve A.K.’yi ikametlerinde gözaltına alan ekipler, evde yaptıkları aramada örgüte ait dokümanlar ele geçirdi. Şahısların cep telefonunu da inceleyen ekipler, terör örgütüyle ilgili verilere ulaştı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi’ne sevk edilen şüpheliler, terör örgütü propagandası yapmak suçuyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

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hüseyinn 1 hafta önce

aman isimlerini gizleyin de görüpte utanmasınlar vatandaş da anlamsın bunların kim olduğunu

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ali 1 hafta önce

neden gizlersiniz ki isimlerini aklımız ermiyor hala.

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Hatice 1 hafta önce

Cok guzel yapmissiniz lutfen idam gelsin

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Kemalettin Türkmen 1 hafta önce

Helal Jandarmamıza Bilişim suçlarını da iyi takip ediyor, kimsenin yaptığı yanına kâr kalmıyor.

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HALİT 6 gün önce @Kemalettin Türkmen

HAMZA ZATEN ARKADAŞDA JANDARMANIN BİLİŞİM KURUMU VAR DEMİYOR MAYDONOZ OLMA ANLAMADANDA YORUM YAZMA

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Hamza 6 gün önce @Kemalettin Türkmen

Jandarma Bilişim Suçları Diye Bi Kurum Veya Jandarmanın Yan Kolu Bulunmamakta :)

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Ferhat 1 hafta önce

Utanmaz reziller bu vatani iki capulcuyami birakacagiz sehitler ölmez vatan bölünmez gücünüz yetiyorsa topunuz gelin Vatana canim fedam sehitler ölmez vatan bölünmez

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Türk 1 hafta önce

İsimleri çokmu gizliydi

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musa 1 hafta önce

idam istiyoruz

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elbistanlı 1 hafta önce

hem bu ülkenın ekmeğını yıyecek hem vatandaslığı ile tüm işlerini yapacak halledecek şanlı TÜRK insanı ile eşıt mertebede olacak üstünede utanmadan sütü bozukları mı destekıleyecek.. yok ole yamaaa.. vatana ihanet eden ekmeği yediği yerden kursunu yıyecek inşaAllah..

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