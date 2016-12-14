Sosyal medyada terör propagandasına 2 tutuklama

Elbistan’da sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK’nın propagandasını yapan ve son olarak da 10 Aralık’taki bombalı saldırının ardından şehit olan polisleri hedef alan paylaşımlarda bulunan 2 şahıs, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Türkiye'yi derinden sarsan İstanbul Beşiktaş'taki menfur bombalı saldırılar sonrası sosyal medya aracılığıyla terör örgütü PKK lehinde paylaşımlar yapan ve örgütün propagandasını sürdüren kişilere yönelik operasyonlara Elbistan’da dahil oldu. Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, B.B. ve A.K. isimli erkek şahsın sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığını belirledi. Her iki şahsın da İstanbul’daki hain saldırının ardından bu yöndeki paylaşımlarına devam ettiğini belirleyen ekipler, sabah erken saatlerinde operasyon düzenledi. B.B. ve A.K.’yi ikametlerinde gözaltına alan ekipler, evde yaptıkları aramada örgüte ait dokümanlar ele geçirdi. Şahısların cep telefonunu da inceleyen ekipler, terör örgütüyle ilgili verilere ulaştı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi’ne sevk edilen şüpheliler, terör örgütü propagandası yapmak suçuyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.