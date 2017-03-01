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Sosyal medyada terör propagandası yapan şahıs tutuklandı

Elbistan'da sosyal medya hesabından terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan ve devlet büyüklerine hakaret eden bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Sosyal medyada terör propagandası yapan şahıs tutuklandı

Elbistan'da sosyal medya hesabından terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan ve devlet büyüklerine hakaret eden bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ile Elbistan Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sosyal medyada terör örgütü propagandası yapanlara yönelik olarak başlattıkları çalışmaları sürüyor. Jandarma ekipleri, aslen Ekinözü ilçesi nüfusuna kayıtlı olan ve Elbistan’a bağlı Ceyhan Mahallesi’nde ikamet eden M.Z. isimli şahsın, sosyal medya hesabından PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı ve devlet büyüklerine hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğunu tespit etti. M.Z., jandarma ekiplerinin evine düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Z., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

M.Z.’nin, cep telefonunda yapılan incelemede çok sayıda örgütsel içerikli fotoğraf ve videolar ele geçirildiği öğrenildi.

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