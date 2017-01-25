Sosyal medyada terör propagandası yapan şahıs tutuklandı

Elbistan’da sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK’nın propagandasını yapan ve terör örgütünün eylemlerini övücü paylaşımlarda bulunan 1 şahıs, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İlçe merkezinde yaşayan ve sosyal medya hesabı aracılığıyla terör örgütü PKK lehinde paylaşımlar yapan ve örgütün eylemlerini öven İ.A., Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Büro Amirliği ekiplerince ikametinde gözaltına alındı. Emniyete götürülen ve ifadesi alınan İ.A., buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Terör örgütü propagandası yapmak suçuyla mahkemeye çıkarılan İ.A., tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.
İlçe merkezinde yaşayan ve sosyal medya hesabı aracılığıyla terör örgütü PKK lehinde paylaşımlar yapan ve örgütün eylemlerini öven İ.A., Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Büro Amirliği ekiplerince ikametinde gözaltına alındı. Emniyete götürülen ve ifadesi alınan İ.A., buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Terör örgütü propagandası yapmak suçuyla mahkemeye çıkarılan İ.A., tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.