Sosyal medyada terör propagandası yapan şahıs tutuklandı Elbistan’da sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK’nın propagandasını yapan ve terör örgütünün eylemlerini övücü paylaşımlarda bulunan 1 şahıs, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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