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Sosyal medyada gündem olan engelli gence devletin şefkat eli uzandı

Elbistan’da ailesi tarafından istenmediği gerekçesi ile kalacak yer bulamadığını belirten bir videosu sosyal medyada yayımlanan engelli gencin, barınma ve diğer ihtiyaçlarının 17 Nisan’dan beri Elbistan Kaymakamlığı’nca karşılandığı bildirildi.

Sosyal medyada gündem olan engelli gence devletin şefkat eli uzandı
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Mehmet Karakoç adlı engelli genç, sosyal medya platformu Twitter hesabından yaptığı platformundan yayımladığı video ile annesi ve babası tarafından sokağa atıldığını ve yetkililerden yardım beklediğini anlattı. Karakoç, videoda, “İş arıyorum bulamıyorum. Bana yardım edin. Ben ne yapayım. İş istiyorum. Allah rızası için. Annem ve babam beni istemiyorlar. Ben dışarıda otelde yaşıyorum. Üvey babam üstüme ev yaptırdığı için engelli maaşı da alamıyorum” ifadelerini kullandı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından da aynı platformda videosu paylaşılan Karakoç’un, mağduriyetinin giderilmesi için Elbistan Kaymakamlığı’nın yaklaşık 2 ay önce devreye girdiği belirtildi.

Karakoç’un durumunun öğrenilmesinin hemen akabinde 17 Nisan itibariyle Elbistan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Elbistan’daki bir otele yerleştirildiği ifade edildi. Elbistan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nca otel ücreti ve yemek gibi diğer ihtiyaçları karşılanan Karakoç’un, ailesi ya da yakınlarının yanına gitmek istememesi durumunda da aynı şekilde otelde kalmaya devam edeceği bilgisine ulaşıldı.

Engelli gencin, kendi isteği doğrultusunda bir rehabilitasyon ya da bakımevine gönderilme seçeneğinin de sunulduğu ifade edildi.

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