Sosyal medya habercisi hemşerilerine otomobil hediye ettiler

Elbistan’a bağlı İğde Mahallesi’nde yaşayan ve mahallesindeki gelişmeleri sosyal medyada paylaştığı için ‘İğde’nin sosyal medya habercisi’ olarak tanınan ortopedik engelli Yahya Marangoz’a (48) hemşerileri tarafından 0 kilometre otomobil hediye edildi.

Elbistan ilçesine bağlı İğde Mahallesi'nde yaşayan Yahya Marangoz, yaklaşık 7 yıl önce kendi adına açtığı sosyal medya hesabından mahallesi ile ilgili paylaşımlar yapmaya başladı. Marangoz, daha sonraları bu işi profesyonelleştirerek aldığı fotoğraf makinesi ile mahallesindeki cenazeler, düğün ve nişan gibi özel günlerden çektiği fotoğrafları paylaştı. Marangoz’un herhangi bir ücret ve karşılık beklemeden yaptığı bu iş, özellikle gurbette yaşayan İğdeliler tarafından büyük destek gördü. Ünü kısa sürede yayılan ‘sosyal medya habercisi’ Marangoz, haberlere yetişmek için sepetli motosiklet aldı. Özellikle kış aylarında motosikleti kullanmakta zorlanan Marangoz’a otomobil alınması için yine sosyal medya üzerinden bir kampanya başlatıldı. Hemşerileri, kısa sürede kampanyaya ciddi destek verdi. Yurtdışında ve Türkiye’nin değişik yerlerindeki İğdeliler, Marangoz’un haberciliğini daha kolay yapması için adeta seferber oldu. Marangoz, hemşerileri sayesinde alınan 0 kilometre otomobiline kavuştu.

Otomobilini büyük bir sevinçle teslim alan ve direksiyonuna oturan evli ve 3 çocuk babası Yahya Marangoz, mutluluğunu, “Bu yaşa kadar hiç arabam olmamıştı. Yardım eden herkesten Allah razı olsun” cümleleri ile özetledi. Marangoz, şunları söyledi:

“Son 6-7 yıldır sosyal medya üzerinden İğde Mahallemizin haberlerini yapıyorum. Hastalar, vefat edenler, düğünler gibi yaşanan gelişmeleri ve etkinlikleri hemşerilerimizi bir araya getirmek anlamında paylaşımlarda bulunuyorum. Bir engelli olmama rağmen hizmet etmek, insanlara faydalı olmak için mücadele ediyoruz. Kaymakamlık ve muhtarımızla birlikte, yaşanan eksikleri sosyal medya üzerinden tüm dünyadaki hemşerilerimize duyurup çağrıda bulunuyoruz. Mahallemizdeki eksiklerin giderilmesinin ardından gurbetçi kardeşlerim kış mevsiminde yaşanan olayları haber yapamadığım için bir otomobil kampanyası düzenlediler. 10 yıldır engelli motosikletimle geziyordum. Bu kampanyaya öncülük eden herkesten Allah razı olsun. Bu yaşıma kadar hiç otomobilim olmadı. Çok güzel bir duygu. İhtiyacı olan herkesin otomobil sahibi olmasını isterim.”

Marangoz, daha sonra otomobili ile haberlerine kaldığı yerden devam etmek için mahallesine doğru yola çıktı.



