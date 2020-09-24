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Sosyal konut projesinin ÇED süreci tamamlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) Elbistan’da yapacağı 616 adet konut ile 9 dükkan inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi projesi için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) gerekli değildir kararı verdi.

Sosyal konut projesinin ÇED süreci tamamlandı
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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) Elbistan’a yapacağı 616 konut, 9 dükkan, 1 cami ve altyapı ile çevre düzenlemesini kapsayan projenin 30 Eylül’de düzenlenecek ihale öncesinde CED süreci tamamlandı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), ilçeye bağlı Karaelbistan Mahallesi’nde yatılı bölge okulu üst tarafındaki 6 parselde inşa edilecek proje için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecini başlattı. 2+1 ve 3+1 planında depreme dayanıklı, kimlikli, mahalle kültürünün yaşatılacağı ve yatay mimari esasıyla inşa edilecek konut projesinin toplam maliyeti 67 milyon TL olarak belirlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca başlatılan ÇED süreci tamamlandı. Karaelbistan Mahallesi’ndeki 110 dönüm alan üzerinde yükselecek konutlar için verilen ÇED gerekli değildir kararı, bakanlığın internet sitesinden yayımlandı. Toplamda 2 bin 400 bireyin yeni yaşam alanı olacak 616 konutun ÇED süreciyle ilgili, “Elbistan ilçesi Karaelbistan Mahallesi, 147/1- 148/1- 149/1 - 151/1 -153/1- 156/1 parseller mevkiindeki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılması planlanan 616 adet konut, 9 dükkan inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi projesi ile ilgili olarak bakanlığımıza sunulan PTD dosyası incelenmiş ve değerlendirilmiştir ÇED Yönetmeliği'nin 17. maddesi gereğince ‘çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir' kararı verilmiştir” denildi.


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Sosyal Konut Projesinin ÇED Süreci Tamamlandı
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