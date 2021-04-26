Sosyal destek kartlarının dağıtımı başladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ‘Sosyal Destek Kart’ projesinde ihtiyaç sahibi ailelere ulaşılmaya başlandı. Muhtarlıklar aracılığıyla dağıtılan kartlarla aileler, pos cihazı olan tüm esnaf ve işletmelerden alışveriş yapabiliyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin ihtiyaç sahibi vatandaşlar için hazırladığı ‘Sosyal Destek Kart” projesinde dağıtımlar başladı. Ramazan ayı boyunca dağıtılacak kartlar toplamda 20 bin ihtiyaç sahibi aileye ulaştırılacak. Sosyal Destek Kartları'nın dağıtımı, Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü'nce alınan talepler neticesinde muhtarlıklar ve belirlenen noktalardan gerçekleştiriliyor. Muhtarlıklar yardımıyla tespit edilerek Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan görevlendirilen personellerce teslim edilen kartlarda 250 TL bakiye bulunuyor. Kısa mesaj yoluyla kart teslim bilgilendirilmesi yapılan ihtiyaç sahipleri Sosyal Destek Kartı ile pos cihazı olan tüm işletme ve esnaflardan gıda alışverişi yapabiliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Sosyal Destek Kartları’nın dağıtımına ilişkin, “Bu yıl Ramazan ayında düzenli yardım yaptığımız 15 bin aileye ilave olarak 20 bin hemşerimize daha ulaşacağız. İhtiyaç sahibi ailelerimiz istediği esnafımızdan bu kart ile alışveriş yapabilecek. Hamdolsun, Ramazan ayının bereketiyle esnaflarımızla, hemşerilerimizle, yerel yönetimlerimizle beraber bir dayanışma örneği gösteriyoruz. İnşallah, iyilikte yarışacağız” ifadelerini kullandı.