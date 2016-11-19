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Sosta Döner ve Paça hizmete açıldı

Sosta Döner ve Paça, Uzun Çarşı’da düzenlenen törenle hizmete açıldı.

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Sosta Döner ve Paça hizmete açıldı

Sosta Döner ve Paça, Uzun Çarşı’da düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Hatay Usulü Sosta Döner ve Paça’nın açılış törenine Elbistan Belediye Başkan Yardımcısı Kahraman Koç, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Ali Demir ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İşletme sahipleri Yunus Erbilen ve Mustafa Polat, açılışa gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirerek, şunları söylediler:

“Sosta Döner ve Paça, Hatay usulü sosta döner ve paça ile Elbistanlı vatandaşlarımıza hizmet vereceğiz. 3 katlı işyerimizde ailelerinizle birlikte misafirlerinizi ağırlayabileceğiniz nezih bir ortamda hizmet vereceğiz. Farklı damak tatları arayan vatandaşlarımızı işyerimize bekliyoruz.”

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Hüseyin Kuzu 1 ay önce

Hayırlı uğurlu olsun

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mehmet boz 1 ay önce

Hayırlı olsun, en kısa zamanda ziyaret edeceğim inşAllah.

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fazıl olgun 1 ay önce

Allah Hayırlı etsin

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gürkan 4 hafta önce

bu sosta dönerin telefon numarasını bilen varsa yazarsa çok sevinirim acil olarak

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sosta döner & paça 3 hafta önce @gürkan

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