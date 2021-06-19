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Sosta Döner 2. şubesi törenle hizmete açıldı

‘Hayatına Bi’ Sosta Kat’ sloganıyla Elbistan’da hizmet veren Sosta Döner, ikinci şubesi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Sosta Döner 2. şubesi törenle hizmete açıldı
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Hizmet ağını genişleten Sosta Döner, Malatya Caddesi’nde hizmete açtığı 2. Şubesinde misafirlerini ağırlamaya başladı.

Çok sayıda vatandaşın katıldığı törende yapılan duanın ardından 2 katlı işyerinin açılış kurdelesi Sosta Döner yetkilileri tarafından kesildi.

Açılışa gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getiren Sosta Döner yetkilileri “Hatay usulü döneri özel sosuyla birlikte Elbistan halkının damak zevkine sunan Sosta Döner olarak 2. şubemizin açılışının mutluluğunu yaşıyoruz. Hatay usulü Sosta Döner ile Elbistanlı vatandaşlarımıza 2. şubemizde hizmet vermeye devam edeceğiz. 2 katlı işyerimizde ailenizle birlikte misafirlerinizi ağırlayabileceğiniz nezih bir ortamda hizmet vereceğiz. Farklı damak tatları arayan vatandaşlarımızı işyerimize bekliyoruz. Ev ve işyerlerine servis hizmetimiz mevcut. Açılışımıza katılan tüm halkımıza teşekkür ediyoruz” dediler.

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Sosta Döner 2. şubesi Törenle Hizmete Açıldı