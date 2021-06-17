Sosta Döner 2. Şubesi açılıyor

Elbistan’da hizmet veren Sosta Döner hizmet ağını genişleterek 2. Şubesini açıyor. Hatay usulü döneri özel sosuyla birlikte Elbistan halkının damak zevkine sunan Sosta Döner, Malatya Caddesi üzerinde 19 Haziran Cumartesi günü saat 12.00’da hizmete açacağı 2. şubesi ile hizmet ağını genişletiyor.
Elbistan halkını 19 Haziran Cumartesi günü saat 12.00’da yapacakları açılışa davet eden Sosta Döner yetkilisi Mehmet Ali Erbilen, “2. Şubemizin açılışının mutluluğunu yaşıyoruz. Malatya Caddesi’ndeki 2. Şubemizin açılışına özel sosta tavuk gel-al 5 TL. Açılışımıza tüm halkımız davetlidir” dedi.