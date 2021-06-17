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Sosta Döner 2. Şubesi açılıyor

‘Hayatına Bi’ Sosta Kat’ sloganıyla Elbistan’da hizmet veren Sosta Döner, ikinci şubesi 19 Haziran Cumartesi günü Malatya Caddesi’nde hizmete açılıyor.

Sosta Döner 2. Şubesi açılıyor
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Elbistan’da hizmet veren Sosta Döner hizmet ağını genişleterek 2. Şubesini açıyor. Hatay usulü döneri özel sosuyla birlikte Elbistan halkının damak zevkine sunan Sosta Döner, Malatya Caddesi üzerinde 19 Haziran Cumartesi günü saat 12.00’da hizmete açacağı 2. şubesi ile hizmet ağını genişletiyor.

Elbistan halkını 19 Haziran Cumartesi günü saat 12.00’da yapacakları açılışa davet eden Sosta Döner yetkilisi Mehmet Ali Erbilen, “2. Şubemizin açılışının mutluluğunu yaşıyoruz. Malatya Caddesi’ndeki 2. Şubemizin açılışına özel sosta tavuk gel-al 5 TL. Açılışımıza tüm halkımız davetlidir” dedi.

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Sosta Döner 2. Şubesi Açılıyor