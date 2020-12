Sorularını kendisi hazırladı, üniversite adaylarına yol gösterecek

Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun olduktan sonra mesleğini özel sektörde sürdüren Elbistanlı Türkçe öğretmeni Serdar Günal, 2010 yılında Elbistan Mükrimin Halil Anadolu Lisesi’nde göreve başladı. Meslek hayatında 21 yılı geride bırakan Günal, öğrencilerine en iyi şekilde faydalı olabilme adına ders dışında da çalışmalarına ağırlık verdi. Üniversite hayali kuran öğrencilerinin başarısı için soru, konu anlatım fasikülleri ve deneme sınavları hazırlamaya başlayan Günal, bu çalışmalarını ülke genelindeki çeşitli yayınlarla paylaştı. Son dönemlerde de sosyal medyayı da etkin şekilde kullanan Günal, sorularını paylaşarak farklılığını ortaya koydu.

Mesleki birikimi ve soru hazırlamadaki tecrübesini kitapta buluşturmak isteyen Türkçe öğretmeni Serdar Günal, kolları sıvadı. Günal, uzun emek ve uğraşlar sonucunda tamamını kendisinin hazırladığı 1435 tane yeni nesil soru ve 130 adet de testin bulunduğu TYT Türkçe soru bankasını tamamladı. Günal’ın özgün sorulardan oluşan soru bankası, başta öğrencileri olmak üzere üniversite adaylarından da tam not aldı.

Adayların, bu zorlu yarıştan başarıyla çıkmaları ve hayalini kurdukları üniversiteye gitmeleri için faydalı olmayı amaçladığını dile getiren Elbistan Mükrimin Halil Anadolu Lisesi Türkçe öğretmeni Serdar Günal, “Önceki dönemlerde birçok yayına soru, deneme ve konu anlatım fasikülleri yazdım. Bu kitabı yazma amacım, öncelikle mesleki birikimimi bir kitaba dönüştürüp üniversite adaylarımıza bu zorlu süreçte bir nebze de olsa katkıda bulunmaktır” dedi.

Günal, “Bölgemiz insanının eğitime verdiği önemin birçok yere göre ön sıralarda olduğu lise ve üniversite giriş sınavlarında alınan güzel sonuçlardan anlaşılmaktadır. Bu güzel sonuçların alınmasında katkısı olan her öğretmene ve her kuruma yürekten teşekkür ediyorum. Her ve kadar meslekte yeni olmasam da kitap konusundaki teknik detaylarda yeni olmamdan dolayı hatam ve eksiğim varsa affola. Bu eserin ortaya çıkmasında bana katkılarını esirgemeyen arkadaşlarıma ve aileme şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.