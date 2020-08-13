Sönmez: “Afşin’e, çevreye duyarlı, teknolojik bir santral yapacağız”

Aydınlık Gazetesi yazarlarından Hakan Topkurulu, Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez’le yaptığı söyleşiyi köşesine taşıdı. Genel Müdür Sönmez, söyleşide Afşin ilçesinde yapımı planlanan C Termik Santrali ile ilgili son gelişmeleri aktardı.

Yaklaşık 17 milyar TL’lik dev enerji yatırımıyla ilgili fizibilite çalışmasına devam ettiklerini dile getiren TVF Genel Müdürü Zafer Sönmez, çevre vurgusu yaptı.

Sönmez, şunları söyledi:

“Afşin-Elbistan C segmentinin lisansıyla yerli kömürden enerji üretimine başlayacağız. Çevreye duyarlı, son emisyon teknolojilerinin kullanıldığı, kaliteli bir santral inşa edeceğiz”1600-1800 MW kapasiteli, birkaç milyar dolarlık bir proje bu, fizibilite çalışması devam ediyor. Ayrıca Türkiye’nin madenlerini konsolide etmeye çalışıyoruz. Etibank’tan ayrı, TVF altında bir yapı ile gerçekleştiriyoruz bunu. Türkiye’nin iki temel problemi olan cari açık ve tasarrufu çözecek konulara odaklanıyoruz. Biz kamu sorumluluğuyla hareket etmek zorundayız; çevreye en yüksek özeni göstermek zorundayız, bütüncül hareket etmek zorundayız.”

Santral yatırımının, ciddi istihdam oluşturacağını kaydeden Sönmez, “İstihdam en önemli noktalardan biri. Afşin Elbistan, petrokimya işleri, maden işleri hepsi ciddi istihdam oluşturan projeler. Bugün Afşin Elbistan’da kireçtaşı ocaklarının ruhsatlarını almaya çalışıyorlar. Biz henüz hiçbir şey yapmadık; fakat hareketlenme başladı. Yerel halk, devletin gelecek olmasından ötürü çok mutlu. Tüm amacımız Türkiye Cumhuriyeti’ne ait sermaye tarafında güçlü bir kurum oluşturmak. Böyle olunca yabancı yatırımcı da güven duyar. Özel sektör büyüsün ki biz de onunla iş yapalım, yatırım yapalım. Beş yıl sonra uluslararası ofisleri olan, devletin yatırım holdingi olmak amacımız” şeklinde konuştu.