Sonbaharı beklerken kavurucu sıcaklar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Elbistan’da sıcaklıkların 4-5 derece birden artacağı tahmininde bulundu. Meteoroloji’nin haftalık hava tahmin raporuna göre, sonbahara adım atmaya hazırlandığımız bugünlerde sıcaklıklar da mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Geçtiğimiz hafta 32-33 derece olan Elbistan, sıcak hava dalgasının etkisine girecek. Çarşamba gününden itibaren artacak sıcaklıklar Cuma günü itibariyle 37 dereceye ulaşacak.

Yetkililer, kentte mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklardan olumsuz etkilenilmemesi için risk altında bulunanların gün içinde güneş ışınlarına çok maruz kalmaması gerektiğini uyarısında bulunuyor.

Risk grubunda olanların güneş krampları, ısı bitkinliği ve güneş çarpmasına daha fazla dikkat etmesinin önemine işaret eden yetkililer, bol miktarda su içilmesi gerektiğini belirterek, dışarı çıkmak zorunda olanların günün erken saatleri veya akşama doğru olan saatlerini tercih etmesi gerektiğine vurgu yaptılar.